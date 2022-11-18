Любимая дочь Трампа отказалась помогать отцу в его президентской кампании

Иванка Трамп. Фото: REUTERS

Дочь экс-президента США Дональда Трампа Иванка заявила, что не намерена принимать участие в новой избирательной кампании отца. Ранее она работала в администрации Трампа в качестве советника на безвозмездной основе, а до этого активно помогала отцу в его первой предвыборной кампании.

Свое заявление дочь бывшего главы Белого дома сделала после того, как Дональд Трамп объявил о своем решении принять участие в президентских выборах 2024 года.

При этом Иванка Трамп отметила, что она ничего не имеет против своего отца и планирует его поддерживать, но ближайшее время намерена посвятить семье и воспитанию детей.

У 41-летней Иванки Трамп и Джареда Кушнера, вступивших в брак в 2009 году, есть 12-летняя дочь Арабелла и двое сыновей: 9-летний Джозеф и 6-летний Теодор.

– Я очень люблю своего отца. На этот раз я предпочитаю уделять приоритетное внимание своим маленьким детям и личной жизни. Я не планирую заниматься политикой. Хотя я всегда буду любить и поддерживать своего отца, в будущем я буду делать это вне политической арены, – заявила дочь бывшего и, возможно, будущего президента США.

Зять Трампа, муж Иванки Джаред Кушнер, также занимавший высокий пост в администрации 45-го президента США, пока никаких заявлений не делал.

Ранее стало известно, что Майк Пенс, во время президентства Дональда Трампа занимавший пост вице-президента, отвернулся от своего бывшего патрона, заявив, что у Америки есть «более оптимальный выбор, чем Трамп».