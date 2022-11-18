В США заявили об «опосредованной войне» с Россией

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Фото: REUTERS

Член Палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин в который раз резко высказалась в отношении внешней политики администрации Байдена. Она заявила, что США буквально ведут «опосредованную войну с Россией» на территории Незалежной. Кроме того, конгрессвумен указала на недопустимость гигантских затрат, которые несут США, пытаясь помочь киевскому режиму выиграть в противостоянии с РФ.

– На деньги, которые мы направили Украине, можно было бы обезопасить нашу границу, но мы не делаем этого. Мы игнорируем опасности на нашей границе, кризис для нашей национальной безопасности, но при этом полностью защищаем границу другой страны и ведем опосредованную войну с Россией, – заявила она.

Ранее Тейлор Грин настояла на внесении в Конгресс проекта резолюции о необходимости контроля за расходованием средств, выделенных Украине, подчеркнув, что за последние месяцы на эти цели ушли миллиарды долларов, которые так нужны в самих США.

Согласно подсчетам экспертов, только с марта этого года Белый дом уже «вложил» в Украину более $18,5 миллиардов, при том что до этого за все время, прошедшее со времени киевского путча в 2014 году на поддержку украинских марионеточных режимов было потрачено порядка $3 миллиардов американских налогоплательщиков.