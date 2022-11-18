Выступление Владимира Путина на Совбезе 18 ноября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

В пятницу, 18 ноября, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о регулярном оперативном совещании, отвечая на вопрос, имеется ли в виду регулярное - как правило, еженедельное - совещание российского президента с постоянными членами Совбеза или же речь идет о полноформатном заседание с участием всех его членов.

Кроме того, сообщалось о планах главы государства провести совещание с правительством, заседание оргкомитета «Победа», который является совещательным и консультативным органом при президенте РФ.

Напомним, предыдущее оперативное совещание главы государства с постоянными членами Совета безопасности прошло в октябре 2022 года.

В Кремле планирует провести оперативное совещание с членами Совбеза в середине дня.