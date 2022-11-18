В Португалии косатки уничтожили парусную яхту

После опасных игр касаток яхта пошла ко дну.

Косатки уничтожили парусную лодку, которая находилась в 14 милях от побережья Виана-ду-Каштелу в Португалии. На борту яхты было четыре пассажира по имени Элиотт, Огюстен, Роман и Корантен. По словам мужчин, приблизительно шесть хищников появились ниоткуда. И в течение 45 минут врезался в лодку.

«Мы услышали сильный звук в задней части судна, и вся лодка начала трястись. Мы верили, что они поиграют какое-то время; может быть, лодка не будет так сильно повреждена», — рассказал Огюстен журналистам.

Мужчины до последнего не обращались за помощью. И эта история чуть не закончилась трагично. Парусник после игр касаток пошел ко дну. Одно млекопитающее проделало в лодке огромнейшую дыру, которую нереально было заделать. Благо недалеко был еще один парусник, экипаж которого заметил тонущее судно. Все мужчины были спасены.

Это не первый случай, когда касатки нападают на парусники. За последние два года у берегов Испании и Португалии было зарегистрировано более 230 взаимодействий касаток с морским транспортом — от приближения к лодкам до нападения на них у берегов Португалии. Так, несколько месяцев 11 касаток потопили судно у Синеса.

Пять человек вынуждены были в ожидании помощи пересесть на спасательный плот.

Биологи не могут прийти к общему мнению, почему касатки нападают на лодки у побережья Португалии. Некоторые зоологи предполагают, что это может быть территориальное или игровое поведение. По словам Альфредо Лопеса, координатора по изучению морских млекопитающих, таким образом животные предпринимают «меры предосторожности», чтобы защитить себя и свою территорию.

Биологи не могут прийти к общему мнению, почему касатки нападают на лодки у побережья Португалии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Это не месть. Они просто действуют в качестве меры предосторожности», — сказал он испанской газете El Pais, добавив, что нападения не были преднамеренными. Морякам советуют учитывать такие случаи при планировании путешествий.