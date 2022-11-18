Калюжный и Кологривый вступили в «Черную весну»

Фото: START

Так уж повелось за последние пять лет, что если на афише 24-летний Глеб Калюжный, — жди подросткового сериала про старшеклассников. Так и с проектом «Черная весна» (START, «Марс Медиа»), премьеру которого планировали на октябрь, но выпустили только сейчас.

Фото: START

Безусловно талантливый Глеб опять будет играть желваками, смотреть на камеру, как на врага народа, и давить харизмой. В новой подростковой драме он исполняет роль Егора Меленина по прозвищу Мел (не путать с Мэлом из «Стиляг»!) — переполненного тестостероном парня из приморского городка, организовавшего вооруженное сообщество «Черная весна». В закрытый клуб входят товарищи Мела — Киса (Артем Кошман), Хенк (Валентин Анциферов) и Гена (Никита Кологривый), которые считают, что вершить правосудие при помощи дуэльных пистолетов — в качестве реквизита используются кавалерийское оружие образца 1822 года — может каждый.

— Для меня эта песня о любви и беззаботной молодости, — признается Глеб.

Конечно, все аналогии с бандой «Приморских партизанов» создатели проекта отметают. И как будто на них ни разу не намекают. Ведь сериал разбирает...выход за рамки и бескорыстная дружба мужская.

Фото: START

— Создавая образы подростков, мы опирались только на наш личный опыт, — уверяет сценарист Любовь Львова. — Конечно, на дуэлях мы не стрелялись, это воображение, но все, что связано с эмоциями и переживаниями, которые движут героями, все это наше личное. На визуальное решение нас вдохновили ранние фильмы Гаса Ван Сента и живая камера оператора Миши Хурсевича, дающая ощущение присутствия. В «Черной весне» история тайного дуэльного клуба разворачивается на фоне приморского города, в метафорическом смысле это оставленный рай. Столкновение со смертью на фоне величественной стихии.

Роль Гены — самого старшего участника закрытого клуба, который находит дуэльные пистолеты, исполнил другой нестареющий актер — 28-летний Никита Кологривый («Подольские курсанты», «Пищеблок»).

Фото: START

— В этой истории очень много пацанского драйва, — подчеркивает артист. — В компании друзей мой Гена, безусловно, отвечает за юмор, тестостерон и безрассудные поступки. Он харизматичный весельчак и разгильдяй, прожигающий жизнь, такой “жиган-лимон”, но при этом очень наивный. Это моя первая работа, в которой мужская дружба исследована так тонко. Главные герои сами не понимают, во что ввязываются, ими движет максимализм. Но дуэльный клуб для них — это больше, чем просто пострелять, это идея, а они — команда возмездия.

Фото: START

Кроме Кологривого и Калюжного в проекте заняты Анастасия Красовская, Николай Фоменко, Артем Ткаченко, Сергей Гилев, Иван Мулин и Александр Яценко — по традиции в образе доброго пьянчужки.

Где смотреть: «Черная весна», с 16 ноября на платформе START.