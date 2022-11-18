В Роскачестве рассказали, как сделать покупки по интернету безопасным от нового вида мошенничества

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К крупным интернет-распродажам, получившим название "чёрная пятница", мошенники приготовили новый трюк. Преступники взламывают интернет-магазин, прячут вредоносный код на странице оформления заказа, а затем используют его для доступа к данным о картах покупателя и для копирования этих данных. Особенно популярно это в дни больших распродаж, когда покупок в интернете больше и можно рассчитывать на масштабный улов за короткое время.

Как покупать в интернете безопасно?

1. Зарегистрировались на сайте магазина? Придумайте и для этого своего интернет-пространства надёжный пароль (желательно в 8 знаков, с заглавными буквами и числами) и включите двойную идентификацию, например, чтобы была возможность контроля за своим аккаунтом ещё и через телефон.

2. Оформите в своем банке виртуальную дебетовую карту специально для покупок. Она не позволит уходить в кредит и не раскроет реквизиты основной карты.

3. Крупные продавцы все же надёжнее защищают свои онлайн - магазины.

4. Если какое-то предложение кажется вам слишком заманчивым, чтобы быть правдой, это может быть "приманка" мошенника.