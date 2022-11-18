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Политика18 ноября 2022 8:52

Владимир Путин подписал закон о кредитах мобилизованных. Что это значит

Государство само защитит права военных в банках
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Государство само защитит права военных в банках

Государство само защитит права военных в банках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Путин подписал новый закон – налоговой службе поручено следить за кредитными каникулами мобилизованных, за списанием их долгов и другими вещами. Вот что конкретно есть в документе:

ДЕПОЗИТЫ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Налоговая будет сообщать банкам о смерти человека. После этого получить деньги с его депозитов по обычным правилам уже нельзя. Средства смогут снять только официальные наследники после вступления в наследство.

ЗАКОН О КРЕДИТАХ МОБИЛИЗОВАННЫХ

Если человека забрали в армию до того, как он успел связаться с банком по поводу своего кредита, банк может подтвердить мобилизацию должника в налоговой. Более того, банки обязаны уточнять эти сведения, а налоговики обязаны им отвечать. Никакой кредитор не сможет сказать: «Ну вы меня не предупредили, сами виноваты».

Закон о кредитных каникулах для мобилизованных Путин подписал еще в начале октября. Все, кто отправился на спецоперацию, могут не платить по долгам, пока остаются на фронте. А если солдата убьют – его кредиты списываются.

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