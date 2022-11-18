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Звезды18 ноября 2022 9:40

Что на самом деле значит публичное покаяние Ксении Собчак перед главой "Ростеха"

После публичного покаяния Ксении Собчак перед главой "Ростеха" ее сотрудники могут признать вину
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
После публичного покаяния Ксении Собчак перед главой "Ростеха" ее сотрудники могут признать вину

После публичного покаяния Ксении Собчак перед главой "Ростеха" ее сотрудники могут признать вину

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак наконец вышла из сумрака: накануне в своем Телеграм-канале ведущая публично принесла извинения главе "Ростеха" Сергею Чемезову, с которым встречалась на днях и у которого, по версии следствия, вымогали деньги ее сотрудники. Однако, текст этого покаянного обращения многих смутил. Если раньше Собчак называла уголовное дело "давлением на свободную журналистику", то теперь риторика изменилась.

- Мои коллеги (Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев) стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве, - написала Ксения. - Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения.

Но что хотела сказать Ксения Анатольевна: неужели ее сотрудники, которые вообще-то не просто коллеги, а подчиненные, признали вину в вымогательстве? И если они подчинялись Собчак, разве это не значит, что они выполняли прямые указания своей начальницы? Тогда почему она не при чем и проходит по делу в статусе свидетеля?

О том, что на самом деле значат эти извинения в юридической плоскости, сайту KP.RU рассказал звездный адвокат Андрей Алешкин.

- Извинения - это форма признания вины: человек осознает степень общественной опасности совершенного деяния, - отметил адвокат Алешкин. - Суды всегда учитывают признание вины как смягчающие обстоятельство в силу уголовного закона - ст. 61 УК РФ. Но извинения за кого-то не являются поводом для смягчением наказания, поскольку вину должен признать сам обвиняемый. Поэтому не исключаю, что после Собчак основные фигуранты все-таки признают свою вину. Другого выбора, на мой взгляд, у них нет, тем более, что сотрудников задержали с поличным при получении денег.

Эффект от этих действий, по словам защитника, очевиден. Статья о вымогательстве в особо крупном размере предполагает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. А при наличии смягчающих обстоятельств максимальный срок будет до 10 лет.

Сама же Ксения Собчак, по мнению адвоката Алешкина, пошла на сделку со следствием и принесла публичные извинения главе "Ростеха", потому что статус свидетеля - не гарантия безопасности.

- В таких случаях в начале всегда присваивается статус свидетеля. Но потом он может измениться на статус подозреваемого, - добавил Андрей Алешкин.

Шоу-бизнесЗвезды: скандалКсения Собчак: досье KP.RU