Что на самом деле значит публичное покаяние Ксении Собчак перед главой "Ростеха"

После публичного покаяния Ксении Собчак перед главой "Ростеха" ее сотрудники могут признать вину Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак наконец вышла из сумрака: накануне в своем Телеграм-канале ведущая публично принесла извинения главе "Ростеха" Сергею Чемезову, с которым встречалась на днях и у которого, по версии следствия, вымогали деньги ее сотрудники. Однако, текст этого покаянного обращения многих смутил. Если раньше Собчак называла уголовное дело "давлением на свободную журналистику", то теперь риторика изменилась.

- Мои коллеги (Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев) стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве, - написала Ксения. - Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения.

Но что хотела сказать Ксения Анатольевна: неужели ее сотрудники, которые вообще-то не просто коллеги, а подчиненные, признали вину в вымогательстве? И если они подчинялись Собчак, разве это не значит, что они выполняли прямые указания своей начальницы? Тогда почему она не при чем и проходит по делу в статусе свидетеля?

О том, что на самом деле значат эти извинения в юридической плоскости, сайту KP.RU рассказал звездный адвокат Андрей Алешкин.

- Извинения - это форма признания вины: человек осознает степень общественной опасности совершенного деяния, - отметил адвокат Алешкин. - Суды всегда учитывают признание вины как смягчающие обстоятельство в силу уголовного закона - ст. 61 УК РФ. Но извинения за кого-то не являются поводом для смягчением наказания, поскольку вину должен признать сам обвиняемый. Поэтому не исключаю, что после Собчак основные фигуранты все-таки признают свою вину. Другого выбора, на мой взгляд, у них нет, тем более, что сотрудников задержали с поличным при получении денег.

Эффект от этих действий, по словам защитника, очевиден. Статья о вымогательстве в особо крупном размере предполагает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. А при наличии смягчающих обстоятельств максимальный срок будет до 10 лет.

Сама же Ксения Собчак, по мнению адвоката Алешкина, пошла на сделку со следствием и принесла публичные извинения главе "Ростеха", потому что статус свидетеля - не гарантия безопасности.

- В таких случаях в начале всегда присваивается статус свидетеля. Но потом он может измениться на статус подозреваемого, - добавил Андрей Алешкин.