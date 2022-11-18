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Политика18 ноября 2022 9:40

Росгвардия провела проверку владельцев оружия в Херсонской области

Граждане сдают боевые пистолеты, которые раньше им выдали киевские власти
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Граждане сдают боевые пистолеты, которые раньше им выдали киевские власти

Граждане сдают боевые пистолеты, которые раньше им выдали киевские власти

В Херсонской области сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии во взаимодействии с коллегами из других силовых ведомств проверили рейд и изъяли внушительную коллекцию огнестрела.

«Из незаконного оборота 21 пистолет (ПМ, Форт-12, Glock-17, CZ 75), 7 гладкоствольных ружей (ИЖ-27Е, ИЖ-58МА, ТОЗ-34ЕР, МР-153, Hatsan Escort, Gifsan CSP 555, Winchester 1300), автомат АК-74, более 600 патронов различного калибра, 400 граммов пороха», - перечислили в Росгвардии.

Отметим, что на руках у населения Херсонской области изымали оружие с истекшей лицензией, наградное короткоствольное оружие и многое другое, что киевские власти раздавали на улицах городов. По законодательству России нарезное боевое оружие не может находиться на руках у гражданского населения без лицензирования.

По некоторым данным киевские власти раздали более 5 миллионов стволов без надлежащего оформления.

В ведомстве отметили, что мероприятия проводились в рамках организованной проверки владельцев оружия и охранных предприятий, ранее действовавших в регионе.

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