Граждане сдают боевые пистолеты, которые раньше им выдали киевские власти

В Херсонской области сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии во взаимодействии с коллегами из других силовых ведомств проверили рейд и изъяли внушительную коллекцию огнестрела.

«Из незаконного оборота 21 пистолет (ПМ, Форт-12, Glock-17, CZ 75), 7 гладкоствольных ружей (ИЖ-27Е, ИЖ-58МА, ТОЗ-34ЕР, МР-153, Hatsan Escort, Gifsan CSP 555, Winchester 1300), автомат АК-74, более 600 патронов различного калибра, 400 граммов пороха», - перечислили в Росгвардии.

Отметим, что на руках у населения Херсонской области изымали оружие с истекшей лицензией, наградное короткоствольное оружие и многое другое, что киевские власти раздавали на улицах городов. По законодательству России нарезное боевое оружие не может находиться на руках у гражданского населения без лицензирования.

По некоторым данным киевские власти раздали более 5 миллионов стволов без надлежащего оформления.

В ведомстве отметили, что мероприятия проводились в рамках организованной проверки владельцев оружия и охранных предприятий, ранее действовавших в регионе.