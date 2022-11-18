Юрий Стоянов: «Профессия артиста примирять людей, а не сеять раздор»

Актер Юрий Стоянов на творческом вечере в театре "Современник". Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Почему у проекта «Современник «Современника» столь заумное название не смог объяснить даже виновник вечера. «Ну может, потому что я родился через год и три месяца после рождения этого театра, - гадал Юрий Стоянов. - Или потому, что мечтал сыграть в спектакле «Голый король». Когда-то это название гремело в «Современнике»». Хотя Стоянов тогда под стол ходил пешком .

Публика по привычке ждала от артиста чего-то смешного и легкого. И он не обманул ожиданий. Вспомнил эпизод со съемок фильма Никиты Михалкова «12».

- Ребятушки, давайте соберемся 2 января порепетируем, пройдемся по тексту, - так 31 декабря Никита Сергеевич говорил артистам, занятым в его фильме. Он не спешил отмечать Новый год в отличие от артистов.

- 2-го я не смогу, - сказал Миша Ефремов.

- Миша, почему?

- У меня капельница, - сказал Ефремов имея в виду, что потребуется медицинская помощь для восстановления после праздников.

- Миша, я тебя убью, - сказал Михалков.

- Тогда вас посадят. Даже связи вам не помогут, - сказал Ефремов (правда спустя несколько лет сел он, а не Михалков).

Стоянов травил байки и настраивал гитару на доверительный диалог с публикой. В этот вечер при нем было две гитары. Он гитарист-виртуоз. Бьет по струнам и извлекает волшебные звуки даже задом наперед и через голову. Показал нам этот фокус. Он исполнял песни собственного сочинения: «Два плаща», «Папа»...

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Первая гитара у него появилась, когда ему было лет 11-12. Он увидел ее в Киеве в витрине валютного магазина «Каштан» (аналог российской «Березки»). Стоила гитара 9 долларов 50 центов. Долларов у него не было. Но все равно он приходил каждый день к витрине - любовался. И однажды милые продавщицы сказали ему: «Что ты ходишь вокруг этой гитары? Хочешь мы тебе её развалютим?». Взяли ножницы, повернули гитару декой вниз и долго-долго её царапали. «Когда гитару окончательно изуродовали, она стала стоить 9 рублей,50 копеек. Это был мой первый урок политэкономии, - вспоминал Стоянов. – Тогда я узнал: развалютить - это значит изуродовать». 7-струнную гитару он переделал в шестиструнную и исполнял на ней удивительный репертуар.

- Я пел «Соловушку». Как она звучала! Все плакали. Я имел невероятный успех, - Стоянов запел высоким голосом «соловушка тихо рыдал…». – И с этой песней меня приняли в ГИТИС.

Он рассказал, как поступал в театральный институт вместе с Татьяной Догилевой, Виктором Сухоруковым и сыном Иннокентия Смоктуновкого – Филиппом.

Филипп в первый же день поставил в тупик приемную комиссию: «Уважаемые члены приемной комиссии, - сказал сын Смоктуновского. Иннокентий Михайлович тоже при этом присутствовал. – Я ненавижу актерскую профессию. Я здесь только потому, что этого хочет мой отец. Что мне еще сделать, чтобы вы меня не приняла?.. Будьте вы прокляты!».

И его в ГИТИС не взяли, а Стоянова, Догилеву и Сухорукова приняли. Сухоруков на первом туре читал по ролям басню «Ворона и лисица». Чтобы поразить комиссию, он залез на шведскую стенку, неудачно спрыгнул оттуда и подвернул ногу.

- Витя поступал в парадной военной форме, - рассказывал Стоянов. - Хотя закончил службу за два года до этого. Он уже отъелся на гражданке. И форма на нем сильно расходилась. Но рассчитывал на жалость к солдату. Когда он подвернул ногу, он договорился с врачами, чтобы ему наложили гипс. И в таком виде: гипс, форма - пришел на очередной тур. Только подонок мог не принять солдата со сломанной ногой...

Как говорил мой любимый Чаплин: «Жизнь - это трагедия, когда видишь её крупным планом, и комедия, когда смотришь на неё издали». Прежде чем у актёра вырастут крылья, он переломает себе ноги.

Эти слова относились не столько к эпизоду с Сухоруковым, сколько к самому Стоянову. Много лет он бегал в массовке в легендарных спектаклях Товстоногова в БДТ, хотя к этому времени уже ездил по стране с концертами и имел успех: «По тому, насколько профессионально молодой артист владеет шестиструнной гитарой, можно понять, насколько он задействован в репертуаре».

Конечно, он вспомнил «Городок» - передачу, которую много лет вел с Ильей Олейниковым. Именно Олейников помог ему поверить в себя, прекратить заниматься самоедством и научил зарабатывать деньги. «Илья был очень простой, мудрый, смешной еврейский парень из Кишинева, с которым я случайно познакомился на съемках фильма «Анекдоты», - рассказал Стоянов. - 10 июля он пришел на съемку с авоськой, в которой была водка и нехитрая закусь. И я тоже 10 июля пришел с водкой и закуской. «Почему ты?», - спросил меня Илюша. Я сказал: у меня день рождения, хочу проставиться. «И у меня сегодня день рождения, - сказал он и через паузу: – Тогда покажи паспорт». Я показал ему паспорт. Оказалось, мы родились в один день с разницей в 10 лет. Я в Одессе, он в Кишиневе. Я всегда вспоминал фразу Жванецкого: «Провинциальный как кишиневское утро». Мы стали вместе работать сначала на телевидении, потом на концертах, куда Илюша меня пригласил. Вначале я был в ужасе от того, что я артист БДТ буду выступать в программе, которая называлась «Шок!». Но мне назвали размер гонорара, и я сразу изменил свою точку зрения. Наш дебют состоялся в Вышнем Волочке. Я до сих пор говорю Илье спасибо за все, что он для меня сделал. Испытываю к нем чувство благодарности и вины одновременно. Наш диалог продолжается, и он светлый.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В заключении Стоянов прочитал трогательный собственный рассказ о своей поездке в родную Одессу. Это было 5 лет назад. Звучали не только юмор, но и разочарование, и грусть...

Он не стал отвечать на вопросы из зала: «Не время сейчас отвечать на записки зрителей. Вопросы бывают разные. Профессия артиста примирять людей, а не сеять раздор. Пускай будет такой островок, который называется Юрий Стоянов, где люди не ссорятся».