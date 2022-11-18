В Москве завершились XVI Международный Форум и Выставка «Транспорт России»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Транспорт России» проходил в Гостином дворе с 15 по 17 ноября. На Форуме традиционно обсуждается вся проблематика развития основных видов транспорта в России, а Выставка отражает основные достижения отрасли за прошедший год.

Программа Форума была разделена на три основных блока: Стратегия, Перевозки и инфраструктура, Международные транспортные коридоры. Каждому из них был посвящен отдельный день деловой программы.

За 3 дня состоялись 30 деловых форматов, в которых приняли участие 3500 человек. Более 300 спикеров выступили с докладами по наиболее актуальным вопросам развития отрасли. На полях Форума прошло 63 подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии, а работу мероприятия освещали 695 журналистов из 241 СМИ. Все открытые деловые сессии транслировались онлайн на сайте Министерства транспорта Российской Федерации и на официальном сайте Транспортной недели. За время мероприятия число просмотров онлайн-трансляций составило 355 тысяч.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Выставке «Транспорт России» были представлены все ключевые компании отрасли. Общая площадь экспозиции составила 3900 кв.м, свои новейшие разработки продемонстрировали 75 экспонентов, а осмотреть их пришли более 10 тысяч человек, в том числе 79 иностранных делегаций, 40 делегаций из регионов и25 руководителей субъектов РФ. Центральное место занял Объединенный стенд приоритетных проектов, демонстрирующий ход реализации важнейших проектов транспортной отрасли. Также на Выставке работала студия Российского общества «Знание» — партнера мероприятия, где за три дняпрошло более 20 лекций, открытых диалогов, интервью с представителями крупнейших компаний отрасли, учеными и инженерами.

В деловой программе Форума были все самые актуальные вопросы транспортного комплекса: преодоление санкционного давления, импортозамещение, технологический суверенитет российского транспорта, переориентация грузопотоков с Запада на Восток и Юг, развитие инфраструктуры. Выступая на официальном открытии Форума, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подчеркнул, что «благодаря оперативно принятым Главой государства решениям транспортный комплекс смог не только успешно противостоять всем основным вызовам, но и, самое главное, заложил фундамент для своего будущего роста. И это несмотря на все сложности текущего года». Глава Правительства РФ также вручил на Форуме государственные награды работникам транспортного комплекса и осмотрел Выставку.

Фото предоставлено организаторами форума

Позднее в первый день Форума прошли Заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации, панельная дискуссия «Контейнерный поток в эпоху глобальных шоков. Актуальные траектории развития рынка», круглый стол «Обеспечение технического состояния автомобильного транспорта в течение жизненного цикла» и отраслевая конференция «Эффективность мер государственной поддержки на воздушном транспорте в период беспрецедентного санкционного давления».

Второй день Форума стал самым активным и насыщенным. Участники обсуждали роль науки в обеспечении технологической устойчивости транспорта, водный транспорт и оценку соответствия в новых условиях, формулу кооперации в транспортном машиностроении, новые цифровые инструменты, информационные сервисы и технологии, транспортную безопасность и цифровые экосистемы управления. Кроме этого, прошло Заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств-членов Евразийского экономического союза и презентация Транспортного акселератора РЖД.

Заключительный день был посвящен международному сотрудничеству. Его открыла пленарная дискуссия «Международное транспортное сотрудничество в 2022. Новые направления, тренды, результаты», где в центре внимания были действия стран по вопросам налаживания транспортных связей в условиях санкций, правоприменение, и координация работы созданию привлекательных транспортных продуктов в периметре ЕАЭС. Далее на сессии «“Заря с Востока”: значение торговли со странами Азии для российской экономики и способность транспорта ее обеспечить» представили достигнутые результаты в переориентации внешнеторговых связей на восток, после чего 140 послов иностранных государств и представителей дипломатического корпуса осмотрели выставочную экспозицию и приняли участие в сессии в формате «Вопрос-ответ» с руководством Минтранса России.

Завершила деловую программу итоговая пленарная дискуссия. Как выразился заместитель Министра транспорта РФ Валентин Иванов:«Работа на Форуме была организована крайне плодотворно, много вопросов удалось обсудить, найти точки соприкосновения и пути решения». Перед началом обсуждения состоялось награждение победителей премии «Формула движения».