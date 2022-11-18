После рефарминга частот средняя скорость мобильного интернета билайн в Подмосковье выросла до 52 Мбит/с

Мобильный оператор билайн объявил об окончании масштабного проекта по улучшению качества и доступности мобильной связи в Московской области. Компания провела рефарминг частот — перераспределение. Диапазон 2100 МГц ранее был задействован как канал 3G. После модернизации технические специалисты перевели его на 4G. Это позволит обслуживать больше абонентов и увеличит скорость трафика.

Максимальная скорость мобильного интернета теперь может достигать свыше 500 Мбит/с. Отмечается рост и средней скорости почти в 1,5 раза: с 36,5 Мбит/с до 52 Мбит/с. Это позволит абонентам быстрее отправлять и загружать файлы большого объема, ускорит загрузку видео и в целом положительно отразится на опыте интернет-серфинга абонентов. После рефарминга выросла и надежность сети 4G для клиентов на всем пути следования в течение дня.

В ноябре 2020 года билайн первым из операторов перераспределил диапазон 2100 из 3G в пользу 4G в Москве. Теперь модернизация завершилась и в Подмосковье. В отчетах исследовательского сервиса билайн.аналитика сказано, что голосовой и мобильный интернет-трафик 3G в регионе снизился на 20% и 21% соответственно по итогам сентября. В то же время задействование сети 4G в Подмосковье выросло на 23% в сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общем объеме мобильного трафика оператора его доля достигает уже 97%. Голосовой трафик в сети 4G (VoLTE) вырос почти на 30%.