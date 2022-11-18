Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Опытное

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны России сообщает, что 17 ноября Вооруженными Силами России был нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры.

«Цели удара достигнуты. Все ракеты попали точно в назначенные объекты. В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он также отметил, что ракетными ударами была нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий. В частности к населенному пункту Опытное Донецкой народной республики, которое в результате наступательных действий российских войск сегодня было освобождено.

Бои за населенный пункт Опытное, что находится под Донецком шли с 2014 года. Поселок за 8 лет фактически превратился в укрепленный район ВСУ с возможностью создания эшелонированной обороны. Наиболее ожесточенными бои стали с октября этого года. Наемники использовали против наших воинов польские минометы и бесшумные польские мины, другое мощное вооружение, которое было скрыто под землей. 7 ноября нашим разведчикам удалось закрепиться вблизи Донецкого аэропорта, а к 11 ноября последних националистов из нор выбили штурмом разведчики батальона «Спарта». Враг понес существенные потери и отступил.

Генерал-лейтенант также перечислил потери ВСУ в отдельных районах боевых действий: в ряде населенных пунктов Донецкой народной республики украинские националисты пытались остановить продвижение вперед российских войск, но потеряли более 100 человек, на Купянском направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 40.

С ними сожжены десятки танков и бронемашин.

Также за сутки подразделениями ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 10 снарядов «Ураган» и «HIMARS, два беспилотника, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган», пункты управления ВСУ в Шевченково и Купянск Харьковской области, Димитрово Запорожской области, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 172-х районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

333 - самолета.

177 - вертолетов.

2522 - беспилотных летательных аппарата.

388 - зенитных ракетных комплексов.

6689 - танков и других боевых бронированных машин.

895 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3595 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7266 - единиц специальной военной автомобильной техники.