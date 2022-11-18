Шведская прокуратура и служба безопасности выпустили сегодня пресс-релизы, в которых говорится, что произошедшие 26 сентября на дне Балтийского моря взрывы газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» стали результатом «грубой диверсии». Фото: REUTERS

Шведская прокуратура и служба безопасности выпустили сегодня пресс-релизы, в которых говорится, что произошедшие 26 сентября на дне Балтийского моря взрывы газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» стали результатом «грубой диверсии».

«На месте изъят ряд предметов, включая посторонние. На некоторых из них обнаружены следы взрывчатых веществ», - утверждается в заявлениях обоих ведомств. На трубопроводах зафиксированы значительные повреждения. Все найденные предметы тщательно задокументированы, поиск других улик продолжается.

Напомним, что подрыв ниток газопроводов произошел в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Накануне диверсии в этом районе были замечены американские военные корабли и еще два судна с выключенными респондерами. В лондонских газетах промелькнуло сообщение, что в это же время там проходили «тренировки британских водолазов».

Признав факт диверсии, шведские правоохранители не спешат указывать конкретные страны, которые могли за ней стоять. Шведский окружной прокурор Матс Юнгквист, который руководит текущим расследованием заявил, что «расширенная аналитическая работа продолжается, чтобы иметь возможность сделать более определенные выводы об инциденте». Он подчеркнул, что сотрудничество с властями других государств идет хорошо. Кстати, представителей «Газпрома» допустили до участия в расследовании только спустя месяц с небольшим после произошедшей диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Схожую точку зрения высказал сегодня в общении с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Надо дождаться полной оценки ущерба перед тем, как специалисты дадут заключение о перспективах восстановления или невосстановления, - заявил он. - Здесь нужно набраться терпения и ждать информацию от членов совместного предприятия по расследованию или от участников с нашей стороны, от «Газпрома».

Пресс-секретарь особо обратил внимание на то, что «сам факт, что уже стали поступать данные в пользу подтверждения диверсионного акта или террористического акта - это можно как угодно называть, - это лишний раз подтверждает информацию, которая была и есть у российской стороны. Очень важно не останавливаться, очень важно найти того, кто стоит за этим подрывом».