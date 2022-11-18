«Покойся с миром, Твиттер»: из компании Илона Маска начался массовый исход сотрудников

После покупки соцсети «Твиттер» Илоном Маском в корпорации начался кризис. Фото: REUTERS

После покупки соцсети «Твиттер» Илоном Маском в корпорации начался кризис. Сотни сотрудников отказались идти на ультиматум нового владельца, тем самым поставив под угрозу работоспособность всей платформы, пишет The Guardian. Миллиардер поставил условие перед работниками: либо они подписывают договор, в котором прописан продолжительный рабочий день с повышенной интенсивностью, либо они покидают компанию. Сотни человек выбрали увольнение. Помимо этого, Маск также запретил посещение персоналом офиса.

Эти новости напугали пользователей Твиттера, многие начали прощаться со своими подписчиками и выставлять ссылки на свои аккаунты в других соцсетях. В разделе актуальное заняли верхние строчки такие хэштеги как #RIPTwitter («Покойся с миром, Твиттер») и #TwitterDown («Твиттер все»).

Число тех, кто отказался подписывать новый трудовой договор, оказалось больше, чем ожидалось. Правда, доподлинно неизвестно и то число сотрудников, которые предпочли остаться. Однако по словам действующих и бывших работников, среди тех, кто уволился, много инженеров, ответственных за исправление ошибок и предотвращение перебоев в работе системы. Это в свою очередь ставит под вопрос стабильное функционирование платформы в будущем. А также сеет дополнительную панику в офисе Твиттера: теперь оставшиеся сотрудники в спешке решают, кого попросить вернуться в первую очередь.

Что же касается запрета на посещение офиса, то Маск пояснил, что те работники, чью работу их непосредственное начальство оценит как важную и значительную, получат разрешение на удаленку. Для остальных вход в офисные здания будет закрыт, а удаленный доступ будет запрещен.

Накануне приложение Твиттер стало подтормаживать, многие пользователи жаловались на сбои в работе платформы.

«Если Твиттер сломается, некому будет что-то чинить», - посетовал сотрудник компании, отказавшийся назвать имя по соображениям безопасности.