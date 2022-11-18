Глобализация разваливается: пандемия стала началом конца гегемонии Штатов

Поразительная вещь, которую не заметили: новый «клей», на котором предполагалось строить мировую империю, впервые в истории был не идеологическим, а технологическим. Это Сеть, интернет. Фото: Shutterstock

Глобализация разваливается: народы расходятся по своим «квартирам», Штатам не удалось сплотить их в «единую капиталистическую семью» под своим руководством. То, что должно было стать триумфом глобализации – пандемия – оказалось ее концом. Последующие политические события идею добили. Каковы признаки нового мирового порядка, и каким он будет?

КОВАРНЫЕ СЕТИ

Если уподобить людей песку, то, чтобы соединить их вместе, нужен некий «клей». Прежде таким клеем выступала идеология, будь то «римский мир» во времена древней империи или идеология потребления (жвачка, джинсы, Кока-Кола) в 1950-1990-е годы. Последнее работало очень хорошо. Штатам на какое-то время действительно удалось убедить мир, что ценности, основанные на потреблении брендов, являются универсальными. Системе противостоял СССР с идеей «всеобщего счастья», но он пал, подточенный «джинсами» изнутри.

Поразительная вещь, которую не заметили: новый «клей», на котором предполагалось строить мировую империю, впервые в истории был не идеологическим, а технологическим. Это Сеть, интернет. Мыслилось так: сначала люди подсядут на развлечения, а, чтобы спрямить путь к удовольствию, мы вместо громоздкого компьютера дадим им в руки гаджет, который всегда с тобой. Выполнено. Затем мы выстроим мир так, что без гаджета ты никто. Чтобы полететь на самолете – регистрируйся, в кружок – регистрируйся, все на цифре. И наконец установим тотальный контроль.

Тут, конечно, не все так прямо и однозначно, потому что глупо отказываться от возможности получить любую информацию одним движением пальца, если такая возможность технологически есть. И цифровые сервисы – это же избавление от бюрократии, которая свирепствует во всем мире. И цифровой контроль помогает предотвратить преступления. Но, раз к благам непременно прилагается порочная сверхидея, блага обесцениваются.

Народы, кажется, все поняли правильно. В 2022 году, говорят данные глобального мониторинга интернета, мировой трафик в Сети провалился до уровня 2018 года. И тут, конечно, говорят, что это «возвращение в естественное состояние», что в пандемию, на изоляции, трафик был «перегрет», и столько сидеть в Сети не надо, но все это хорошая мина при плохой игре. Люди осознали, что Сеть стала превращаться в аналог несвободы. Осознали именно в пандемию. И – выбирают свободу. В том числе от Сети.

То, что это именно так, раскрывает вот какой милый факт. Все же понимали, что в пандемию на Сеть будет сверхспрос. И вместе с пандемией он пройдет. Тем не менее, компании зачем-то заложили колоссальные средства в дальнейшее развитие сети. То есть падения спроса после пандемии как бы не предвидели. В итоге сейчас Сеть могущественна, как никогда. Общая пропускная способность мирового интернета составляет фантастические 997 Тбит/с, рост год к году - 29%. Иными словами, с 2018 года пропускная способность утроилась. А трафик тот же. И мощности избыточны. Вот так неувязочка. Неужели компании, рискующие своими деньгами, так жестоко ошиблись?

ЖАЛКИЕ ПОПЫТКИ СПАСТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЮ

Глобализация потерпела поражение, резюмирует итоги пандемии французский визионер Жан Пизани-Ферри из Института международной экономики в Брюсселе. И можно бесконечно перечислять признаки (тут и приход к власти по всему миру националистов, и провал попыток делать что-то сообща, например, бороться с глобальным потеплением, и неспособность справиться с экономическими кризисами), а причина-то в чем?

Коренная причина – в отсутствии конкуренции. В эпоху противостояния Запада и СССР сторонам надо было доказывать свою эффективность. Это было время, когда Запад был хорош. Сегодня, как выразился Бранко Миланович, капитализм остался один. И он, уже не прикрываясь условностями, принялся делать то, ради чего все и было задумано.

По словам индийский мыслитель Рагурам Раджан, современный мир – это нирвана для высшего слоя среднего класса (и, конечно, для богачей), и в нем «преуспевают только дети успешных». То, чем хвалился капитализм – социальный лифт, равные возможности для всех – отброшено.

Конечно, многие это видят, и еврочиновник Паскаль Канфин недавно сформулировал теорию «ответственного капитализма», что очень напоминает «социализм с человеческим лицом». Когда идея в крахе, появляются какие-то ее странные модификации вроде «волк-вегетарианец». Это явный признак конца.

Получается, глобализация – зло? Глобализация могла бы не быть злом. Глобализация – это свободное движение идей (что хорошо) и товаров (что почти всегда хорошо). В меньшей степени эти смягчение для жестких политических режимов, которые выглядят странно на фоне все более гуманичного мира, хотят тут есть о чем поговорить (глобализация действительно была синонимом либерализации, но она НЕ ЕСТЬ на самом деле синоним либерализации, пишет Пизани-Ферри). В конце концов, покорение Луны и Марса, борьба с болезнями, с тем же ковидом, и с глобальным потеплением предусматривают общие действия. И не о том ли мечтали идеологи коммунизма, когда видели планету единым Интернационалом, посылающим в космос корабли? Но дело в том, что истинные цели глобализации никогда не совпадали с заявленными. Истинные цели вылезли наружу, и все обрушилось.

Люди осознали, что Сеть стала превращаться в аналог несвободы. Осознали именно в пандемию. И – выбирают свободу. Фото: Shutterstock

ПАНДЕМИЯ КАК КАТАЛИЗАТОР НЕРАВЕНСТВА

Собственно, вот и доказательство: чудовищный рост неравенства, который только подстегнула пандемия. Пандемия могла бы стать моментом единения мира перед общей угрозой. В России, в Китае, в США и в Африке одинаково боялись заразиться и носили маски. Но безумство, которое устроили фармацевтические мировые гиганты, и явно чрезмерные полицейские меры, практиковавшиеся многими странами, сразу положили конец идеям равенства. А его и нет, не только идеи, но и равенства.

Согласно недавнему отчету Всемирной лаборатории неравенства, неравенство выросло после пандемии. Только в развитых странах вроде бы правительства сделали шаги в сторону бедняков, осознав, что у них нет доступа вообще ни к какой медицине (как в США, например – нет страховки, ты никто). В целом все стало хуже. Так, средний годовой доход землянина – 23,4 тысячи долларов, но «температура по больнице» лукава, как никогда. 10% населения мира пользуются 52% дохода. Самые богатые 10% зарабатывают 122 тыс. долларов. И опять же внутри этих 10% все очень неравномерно. Остальные 90% - это лишь 3,4 тыс. долларов, и там есть заметный слой, где в год лишь пара сотен долларов.

Это в заработках. В том, что касается активов, то есть квартир, машин и прочего, все еще хуже. У 10% - 76% мирового богатства.

И как итог: пандемия вызвала резкий рост количества миллиардеров среди тех, кто был просто мультимиллионером. Если до того миллиардерам принадлежал 1% мирового богатства, теперь – 3%. Миллиардеры стали богаче, и их стало больше.

Авторы доклада говорят, что ни одна из задач, которые должна была решить глобализация, например, глобальное потепление, не может быть решена без победы над неравенством. Но глобализация и вызвала это неравенство. Круг замкнулся.

КАПИТАЛИЗМА НЕТ УЖЕ С 90-Х

Децифровизация началась, деглобализация уже какое-то время идет. То, что мы переживаем сейчас, началось не вчера, а, например, в 1991 году, когда «капитализм остался один». Веры в то, что в капитализме есть некие универсальные инструменты, делающие его вечным, уже никакой.

Эти механизмы стали давать сбой еще в 90-е. Когда появились наблюдения, что потребитель более не руководствуется только ценой и качеством, а исповедует некие «высшие ценности» (устойчивый товар, лояльный потребителю производитель, совпадение ценностей потребителя и компании-производителя). Когда оказалось, что и производители руководствуются не только прибылью – тогда и дал сбой классический механизм «примата выгоды», делавший капитализм непобедимым.

Иллюстрация – в том, с чего начали. Нелогично раздутая инфраструктура мировой Сети легко находит объяснение, если понять, что в ее развитие вкладывали деньги не собственно компании, надеявшиеся на прибыль и страшащиеся проиграть, а правительства. Посмотрите, во что превратились мировые социальные сети, кто и как их использует. Посмотрите, на кого работает благая вроде бы идея раздачи трафика со спутников, и все станет понятно.

Глобализация могла бы победить. Но бедные стали еще беднее – и ничего не получилось.