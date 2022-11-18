Следующее наступление Украины будет в Запорожье: почему там и сможем ли мы выстоять

Минометчики ВСУ ведут обстрел российских позиций, Запорожская область. Фото: REUTERS

Об этом многом другом военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин рассказал Сергею Мардану на Радио «Комсомольская правда».

РАКЕТА, СДЕЛАННАЯ ЕЩЕ В СССР

Сергей Мардан:

- Владислав, вот объясни. Как могла ракета С-300 попасть с Украины в мирный польский трактор? Это же суперская ракета, там столько всяких чипов, ее же делали не на Украине, а в великом Советском Союзе.

Владислав Шурыгин:

- Когда она была выпущена в СССР, минимум 35 лет тому назад, это было выдающееся оружие. С тех пор у нас, в России, такие ракеты модернизировались. И сегодняшние наши системы С-400, С-500 – это вообще самый-самый передовой рубеж техники. На Украине таких нет. Но и их старая С-300 – хорошая система. Кроме одного – возраста. У нее в итоге могла полететь «голова», то есть ее выпустили, а она как болванка понеслась куда-то, вся ее электронная часть отключилась или выгорела.

Второй вариант. Я из источников в самой Польше это знаю. При наших ударах по западным областям Украины, Польша начала включать свои системы радиоэлектронной борьбы вдоль границы, в надежде сбить с курса российские ракеты. Но проблема в том, что РЭБ…

Мардан:

- Это поляки так хотят помочь Украине?

Шурыгин:

- Да. И я не исключаю, что именно эта польская РЭБ могла подавить канал управления украинской ракетой С-300. И превратить ее в болванку. Воронка в Пшеводуве - классическая для С-300. У этой ракеты на борту 150 килограммов взрывчатки. Воронка как раз такая.

Воронка на месте взрыва украинской ракеты С-300 на ферме близ польского Пшеводува. Фото: REUTERS

НУЖНЫ ЕЩЕ 2-3 АТАКИ НА ЭНЕРГОСИСТЕМУ УКРАИНЫ

Мардан:

- Россия в тот день, 15 ноября, выпустила по целям на Украине от 80 до 100 ракет. Говорят, ничего подобного еще не было. Когда только был назначен Суровикин, тоже был удар, но там рой «Гераней» полетел. А тут ракеты – «Калибры» и Х-101. Это много, это круто?

Шурыгин:

- Ракет много не бывает. Я слышал, как в тот вечер где-то вдалеке плакал советник офиса Зеленского Арестович. Он за неделю до этого выступал шепотом персонажа из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» - который говорил: «Не то два, не то три пулемета, но если прижмут к реке, то нам крышка». Арестович сказал, что у России осталось примерно 120 «Калибров» и 100 «Хашек». Я так понимаю, что бабахнув 15 ноября по Украине, мы прикончили все свои запасы? Вы сами в это верите?

Мардан:

- А что насчет эффективности нашего удара?

Шурыгин:

- Надо отдать должное Украине - они полностью задавили информацию. Там никому в голову не придет выкладывать фото взрывов. Приходится оценивать по графикам падения интернета на Украине, сообщениям об отключении света. Судя по этим данным, удар состоялся. Такой же эффективный, как предыдущий. И очевидно, что еще 2-3 таких удара – и украинская энергосистема перейдет на очаговый характер работы. А это играет очень серьезную роль. Потому что без света остаются военные заводы, мастерские, которые еще могут как-то работать. Там приходится многое сворачивать.

Это сказывается и на работе транспорта.

Я бы не стал называть этот удар каким-то решающим, который даст нам победу. Но то, что он достиг цели, вообще вопросов нет.

Владислав Шурыгин и Сергей Мардан в эфире Радио "Комсомольская правда".

ПРИШЛЕТ ЛИ НАТО ЗОНТИК

Мардан:

- Но есть и другая сторона медали. После наших ударов «Калибрами» и «Геранями», немцы стали поставлять Украине свои зенитные штуки, похожие на наши «Шилки».

Шурыгин:

- «Гепарды».

Мардан:

- Да. Не накачает ли Запад Украину за современными системами ПВО? Не объявит ли вообще небо над Украиной закрытым? Как минимум - над западными областями.

Шурыгин:

- Западу тогда придется воевать с нами напрямую. А это другой уровень потерь.

Закрывать небо можно двумя способами. Как сейчас Польша устроила — со своей территории. Как видим, работает криво.

Но можно и выдвинуть на территорию Украины ракетные части, что подставит их под удар. Никто же стесняться не будет. Польских наемников мы сейчас утилизируем, не спрашивая паспорт…

Мардан:

- А поставки Украине систем ПВО решат вопрос?

Шурыгин:

- Это, конечно, вещь серьезная. Но здесь все упирается в две проблемы.

Проблема один – наличие таких систем в готовом виде, чтобы их можно было взять и передать Украине. Например, те же IRIS немецкие, их пообещали, а потом выяснилось, что если можно наскрести, то не в Германии, а где-то в других странах. Передали четыре системы, которые могут прикрыть один областной город. Один! И при этом даже эти системы можно подавить.

Передали Украине немецкие «Гепарды», Я не хочу принижать германское вооружение, но я их изучал еще во Львовском военно-политическом училище в 1980-м году, как систему, которая уже стояла на вооружении. Для борьбы с вертолетами она очень хороша. А крылатую ракету она собьет только если та пролетит прямо над ней. Малые беспилотники она тоже чаще всего не видит.

Канцлер Германии Олаф Шольц у немецкой зенитной самоходной установки "Гепард". Фото: REUTERS

И даже появление американских NASAMS – не решает проблемы. Потому что две системы, которые уже передали Киеву, это ни о чем. Украине нужно, чтобы прикрыть небо, не менее 50-60 дивизионов этих систем.

Вот если смогут столько дать Украине, через 3-4 месяца небо там станет очень твердым для наших ракет. Хотя если очень захотеть, можно проломить любую систему ПВО. Запустить, например, по ней сразу 500-600 «гераней». А в образовавшиеся «окна», «проломы», уже зайти крылатыми ракетами - «калибрами».

Кстати, поляки со своим ПВО передового рубежа НАТО почему украинскую ракету С-300 не сбили? Пропустили. Всего одна ракета прилетела, а не 100. И ту не смогли сбить.

ЗАПОРОЖЬЕ СЕЙЧАС — САМОЕ ТРЕВОЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Мардан:

- Арестович говорит, что российская армия начала наступать на Запорожском направлении. Не рановато ли? Что там происходит?

Шурыгин:

- Я вижу пока только бои местного значения. Мы, безусловно, ведем атаки, понимая, что глухо сидеть в обороне, как в 2014 году невозможно. Любая оборона должна быть активна. Связывать противника, заставлять его тратить резервы. И то, что сейчас происходят на Запорожском направлении, я оцениваю именно так.

Причем, я считаю, что Запорожье для нас - самый угрожающий участок. Я жду украинское наступление именно здесь. В сторону Токмака, на Бердянск. Это было бы для Украины победным завершением всей осенне-зимней наступательной кампании. Об этом и главком ВСУ Залужный говорил. Даже если они смогут пройти только до Токмака, уже создадут нам огромные проблемы.

Мардан:

- У нас часто говорили - наступление по голой степи – это гарантированная смерть для армии Украины. Запорожская область - это и есть степь.

Шурыгин:

- Как раз на этом направлении Украина и не смогла пока продвинуться ни на метр. Хотя силы потратила огромные.

Очень надеюсь, так будет и дальше.