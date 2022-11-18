Актер Виктор Логинов сменил имидж и получил работу на ТВ

Кадр новой программы «Большой Кэш». Фото — телеканал «ЧЕ!»

19 ноября на телеканале «ЧЕ!» состоится премьера программы «Большой Кэш». Шоу позиционируют как игровое и азартное, а ведет его Виктор Логинов. Актера многие зрители помнят по его звездной роли Гены Букина в ситкоме «Счастливы вместе». Но теперь 47-летний Логинов изменился: отрастил бороду, сменил стрижку, дорого одевается. В общем, брутальный артист-красавец с большой харизмой. Импровизировать Виктор Логинов теперь будет в прайм-тайм.

Правила шоу: две команды соревнуются за приз – большой денежный приз. Ради денег им придется целовать лягушек, есть насекомых, трогать змей, делать тату, менять имидж. В общем, преодолевать много страхов, делать неприятные для себя вещи.

Виктор Логинов в новом имидже похож одновременно: и на Сергея Шнурова, и на Николаса Кейджа. Фото — телеканал «ЧЕ!»

Виктор Логинов снимается в кино. А на ТВ выбрал проект, где много эмоций. Логинов говорит: «Наблюдал, как один участник проэпилировал всю грудь, другой ел хлопья с опарышами, третий сделал тату на лице. Реакции людей настоящие, поэтому наблюдать за ними интересно».

Виктор Логинов теперь брутальный красавец. Фото — телеканал «ЧЕ!»

Кастинг на проект был открыт для всех желающих. Прошли отбор люди разных профессий, но будут спецвыпуски и с популярными блогерами, артистами. Так блогеру Насте Петровой пришлось выпить шесть стаканов с не очень приятными жидкостями: «Во втором туре мне выпало самое сложное задание. Не буду раскрывать, что за мерзость там была - это надо видеть».

Два первых выпуска передачи «Большой Кэш» покажут на «ЧЕ!» 19 ноября в 21 час.