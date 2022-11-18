Боец с хвостовиком мины в плече «родился в рубашке»

В операционную бойца доставили с хвостовиком мины, так как перевязать такую рану в полевых условиях невозможно.

Еще недавно в Минобороны России сообщали об уникальной операции, когда из тела младшего сержанта Николая Пасенко хирурги в бронежилетах извлекли гранату из подствольного гранатомета (ВОГ). Боеприпас попал ему под сердце, но не взорвался.

Военнослужащего прооперировали военные хирурги и спасли ему жизнь.

Тогда в сети появились кадры с военнослужащим, у которого из левого плеча торчит стабилизатор минометной мины. Сюжет длится секунды: пострадавший в сознании, под обезболивающими говорит, что ему «очень больно», хвостовик извлекают, рану быстро закрывают тампоном.

Блогеры высказали предположение, что на кадрах тот самый случай с Пасенко. Мол, не ВОГ, а часть мины осталась в теле. Однако, KP.RU выяснил, что это не так.

Если бы хвостовик выдернули на месте, он бы истек кровью.

- Это кадры операции совершено другого военнослужащего. Никакая мина внутрь тела ему не попала, иначе входящее ранение было бы намного больше оперения хвостовика. При взрыве минометной мины от нее отделился хвостовик. Эта часть мины со стабилизатором стала самостоятельным боеприпасом с «оперением». Она как дротик поразила военнослужащего в плечо. Это ранение могло стать смертельным. Боец «родился в рубашке», - прокомментировали KP.RU в Минобороны.

В операционную бойца доставили с хвостовиком мины, так как перевязать такую рану в полевых условиях невозможно. Если бы хвостовик выдернули на месте, он бы истек кровью.

Эксперты ведомства предположили, что военнослужащего ранил хвостовик 81- мм фугасной мины типа M374A2, что стоит на вооружении стран НАТО.

Эксперты ведомства предположили, что военнослужащего ранил хвостовик 81- мм фугасной мины типа M374A2, что стоит на вооружении стран НАТО. Такие мины имеют радиус поражения порядка 150 метров.

Кстати, обычно минометная мина разрывается на 400-600 осколков. Характер ранения на фото говорит о том, что взрыв произошел намного выше, чем находился раненый военнослужащий. Возможно, мина взорвалась в воздухе, когда взрыватель задел ветку дерева.

Такие мины имеют радиус поражения порядка 150 метров.

Именно потому военнослужащим не рекомендуют укрываться от минометного обстрела под деревьями или кустарнике. При взрыве мины в воздухе зона поражения осколками на земле становится намного плотнее.

Один из таких случаев имел место в Ленинградской области в Великую Отечественную Войну.

КСТАТИ

Однако, известны случаи когда военнослужащих поражали трехкилограммовые минометные мины. Они попадали в тело, но не взрывались.

Один из таких случаев имел место в Ленинградской области в Великую Отечественную Войну. У Погостье ранило в плечо минометной миной красноармейца Николая Быстрикова. Мина «размером с младенца» раздробила плечевую кость прошило плечо и сломала левое бедро.

Один из таких случаев имел место в Ленинградской области в Великую Отечественную Войну.

Об этом случае рассказала 13 марта 1942 года газета «Красная звезда».

Есть в сети снимки военнослужащего из Колумбии, который получил похожее ранение в 2015 году в венесуэло-колумбийском конфликте. Небольшая минометная мина также пробила солдату плечо, но он выжил.