Оправданный по делу о сексуальных домогательствах Кевин Спейси получил новые иски в Британии

Новые обвинения, которые рассмотрит британский суд, касаются того же самого Фото: EAST NEWS

На сайте Королевской прокурорской службы Великобритании появились новые документы об исках в адрес Кевина Спейси — звезды Голливуда, который не так давно был оправдан по делу о сексуальных домогательствах. Опороченный артист обнял адвокатов со слезами на глазах.

Но его муки не закончились. Новые обвинения, которые рассмотрит британский суд, касаются того же самого. В порочных домогательствах Спейси обвиняют как минимум трое мужчин. Изучив их заявления, следователи провели дополнительное расследование и присовокупили к делу еще одного истца — он якобы тоже пострадал от неуемной похоти Кевина семь раз. Все означенные эпизоды происходили с 2001 по 2004 год.

В конце мая именно британская прокуратура начала раскручивать новое дело Спейси. Обвинение предъявляет суду четыре эпизода сексуального насилия со стороны актера в отношении трех мужчин — одного из них, как предполагается, актер склонил к половому преступлению «без согласования». Все это якобы случилось в 2005, 2008 и 2013 годах.

Три иска составлены в Лондоне, еще один дополнительный — в Глостершире.

Как и в случае с предыдущими аналогичными случаями, Спейси отрицает все происходящее. На предварительных слушаниях в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли летом он не признал себя виновным ни по одному из пяти обвинений. Слушания по существу были назначены на 6 июня 2023 года.