Изменившаяся до неузнаваемости Екатерина Климова поразила внешним видом

Екатерина Климова впервые за долгое время поделилась новым фото Фото: Соцсети

Екатерина Климова по праву считается одной из самых эффектных российских актрис. За плечами звезды три развода. Она родила четверых детей от разных мужей, но при этом может похвастаться идеальной фигурой. От красивого лица звезды трудно отвести глаз. Но на днях многодетная мама поразила своим видом.

Екатерина Климова впервые за долгое время поделилась новым фото. Правда, теперь актриса неожиданно стала копией Анджелины Джоли.

Оторопевшие поклонники с тревогой отметили, что их любимица на себя совсем не похожа. Звучат предположения, что Климова выглядит на снимке неузнаваемой из-за резкого похудения. "Щеки «провалились»", "Зачем надула губы", "Исчезла природная красота, индивидуальность", "Что с лицом? Не узнала", "Действительно очень изменилась", "Совсем на себя стала не похожа! А ведь какая красивая была! А теперь лицо изменила!", "Что стало с губами?" - пишут встревоженные россияне.

Некоторые поклонники даже предположили, из-за чего Екатерина сама не своя. Дело в том, что у артистки начались проблемы с бывшим мужем Игорем Петренко. Он перестал выплачивать алименты на сыновей Матвея и Корнея, задолжав шесть миллионов рублей. Климова подала на второго супруга в суд.

К слову, ранее историк моды Александр Васильев назвал Екатерину примером для многих женщин. "Молодая многодетная мама Екатерина Климова - одна из самых красивых актрис нашей страны. Она трижды выходила замуж, родила четверых детей и при этом продолжала с успехом развивать карьеру, снимаясь в кино и сериалах. Екатерина чрезвычайно сексуальна, но это выражается вовсе не в ее нарядах, а в том, как она держится, смотрит, двигается", - высказался он о женщине.

По словам Васильева, у Екатерины можно поучиться тому, как надо соблазнить мужчину. Историк моды отметил, что стройной красавице все к лицу. "Ее красота натуральна и естественна. Она сексуальна от природы и знает, как себя преподнести. Образы актрисы зачастую просты, я бы даже сказал, антигламурны, потому что я не увидел ее в блестках, стразах, перьях, кружевах. И тем не менее она умеет выглядеть как дива", - резюмировал эксперт.