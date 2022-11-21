Передел рынка АЗС отменяется?

«Комсомольская правда» неоднократно рассказывала о причудливых деталях банкротства компании «Терминал Сервис», которая занималась выпуском и реализацией топливных карт. Казалось бы, что здесь может быть интересного? А не скажите. Долгов оказалось на миллиарды рублей. Арбитражные суды решают, что по обязательствам компании-банкрота обязаны рассчитаться сети АЗС, которые отпускали бензин, газ и дизельное топливо. В итоге счета отдельных автозаправочных предприятий арестованы, компании в банкротстве и уже не способны полноценно работать (читайте «Эта проблема может тиражироваться в других регионах»: дело о топливных картах может привести к переделу рынка АЗС в масштабах страны» и «В России разработали «дорожную карту» для рейдерских захватов сетей АЗС?» ).

Ровно месяц назад депутаты Госдумы провели «круглый стол», где обсудили нетривиальный факт. Несказанно удивились податливости российского арбитража. А также задались вопросом: кому это может быть выгодно?

Тогда казалось, что уже ничего не изменить. Доказательства судами не принимались. Топливо-заправочные предприятия терпели в судах один проигрыш за другим.

Но вот маятник правосудия качнул в обратную сторону…

«В ЦЕЛЯХ ВНЕДРЕНИЯ НЕДОСТОВЕРНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ»

9 ноября Девятый арбитражный апелляционный суд поставил точку в иске о банкротстве «Терминал сервиса», отменив определение Арбитражного суда города Москвы от 29 июля 2022 года по заявлению о признании обоснованным требования «Виакард» в размере 6,5 млрд. рублей компенсации и неустойки. Тогда арбитраж посчитал, что нарушены права на сведения из базы данных «Виакард» и на систему «Виакард», которую кредитор сам вынужденно списал по причине ее дискредитации, в результате якобы имевшегося взлома базы данных. Апелляционный суд пришел к иным выводам.

Не обошлось и без казусов. Коллегия арбитров указала, что в материалах дела не имеется доказательств принадлежности объектов интеллектуальной собственности ООО «ВИАКАРД» и что иные выводы суда первой инстанции основаны на отсутствующих в материалах дела доказательствах.

Тем самым, сторона «Виакард» (аффилированное бизнесмену Курмаеву предприятие «РКК Капитал», интересы которых представлял в суде лично Рустам Курмаев) потерпела тактическое поражение. Поскольку теперь лишена возможности ссылаться на якобы имевший место быть взлом базы данных, и извлечение сведений из нее.

Что ставит под сомнение и другие выводы, ранее сделанные Арбитражным судом Москвы. Например, о том, что в базу данных «Виакард» были внедрены недостоверные поставки на 65 млн. рублей, так как ни материалами дела, ни проведенными экспертизами указанное обстоятельство не было подтверждено. Смогут ли суды исправить допущенные ошибки?

«КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА»

При этом пока не поставлена окончательная точка в истории предполагаемого рейда на системообразующие предприятия России, в котором выигрыш из штрафов и компенсаций в 236 млн. рублей с «Терминал Сервиса» предполагалось получить за счет оспоренных сделок на 1,3 млрд. рублей с компаний «Тверьнефтепродукт», «Татнефть» и «Нефтьмагистраль».

Парадоксально, но при отсутствии исков от конечных покупателей к должнику, сети АЗС «Тверьнефтепродукт» и «Татнефть» не смогли доказать в суде реальность поставки. Топливо-заправочные компании по формальным признакам, с натяжкой, были признаны аффилированными с должником, а все их доказательства несостоятельными. Суды полностью поддержали позицию истцов, после того как кассация вернула рассмотрение спора на второй круг, чем просто проигнорировали реальность.

В связи с чем, по заявлениям компаний «Тверьнефтепродукт» и «Сургутнефтегаз» были возбуждены уголовные дела на пока неустановленные лица из числа работников компаний «Виакард» и «РКК Капитал» по признакам приготовления к преступлению и подозрению в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

«Мы имеем все косвенные признаки, что перед нами мошенничество, рейдерский захват и экономический терроризм», - резюмировал во время слушаний в Госдуме депутат, известный экономист Михаил Делягин.

В настоящее время в Верховном суде рассматриваются жалобы по оспариваемым сделкам компаний «Татнефть» и «Нефтьмагистраль». Интрига сохраняется, но уже немного отлегло…