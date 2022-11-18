Совкомбанк получил награду в области корпоративного спорта

Спортивное сообщество «ПланБег» Группы Совкомбанка. Фото: ПАО «Совкомбанк»

Совкомбанк стал победителем первой Национальной премии в области корпоративного спорта ARCORPS AWARDS 2022. Победу банку присудили в номинации «Лучшая реализация корпоративной программы здоровья». В конкурсе участвовали более ста отечественных компаний и организаций. За звание работодателя, который добился самых значительных успехов в вовлечении своих сотрудников в спортивные мероприятия и акции по здоровому образу жизни, состязались госкорпорации, холдинги, государственные структуры, промышленные, торговые и строительные компании, а также представители IT-сферы. Организатором премии выступила Ассоциация развития корпоративного спорта.

В состав жюри вошли известные спортсмены, депутаты Госдумы, спортивные журналисты, руководители крупных компаний, главы спортивных ассоциаций и представители деловых объединений. Участники конкурса, прошедшие отбор, представили свои проекты в прямом эфире 15 и 16 ноября. Церемония награждения победителей состоялась 17 ноября в онлайн-формате. Жюри отметило спортивные инициативы Совкомбанка, направленные на поддержание здоровья сотрудников и развитие физической культуры.

В спортивную корпоративную программу входят соревнования по самым разным видам спорта. Работники банка принимают участие в состязаниях по бегу, в футбольных и волейбольных чемпионатах, в шахматных турнирах и программах Wellness. «ПланБег» - отдельное спортивное движение, сильный внутренний спортивный бренд Совкомбанка, которое мотивирует сделать спорт частью повседневной жизни. В социальный пакет для всех сотрудников входит ДМС, банк софинансирует занятия фитнесом и отпуска на горнолыжных курортах.