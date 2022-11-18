Как справляться со стрессом без лекарств

Эндокринолог с почти 20-летним стажем и популярный блогер Катя Янг

От очень сильного или хронического стресса эти способы не избавят, но точно помогут реагировать спокойнее на неурядицы и трудности. А если войдут в привычку, то вы и сами не заметите, как начнете получать от жизни больше радости и, как следствие, станете здоровее. Помните, что все болезни от нервов? Эндокринолог с почти 20-летним стажем и популярный блогер Катя Янг (Екатерина Григорьева) не просто хорошо знает, как влияют на наше самочувствие хорошие и плохие привычки, но и обстоятельно, и понятно об этом рассказывает. Так вот значительное число проблем со здоровьем можно корректировать без лекарств. В том числе и стресс.

Иди в баню!

Очень уместное пожелание, если речь о здоровье. В бане происходит расслабление организма, за счет потоотделения очищаются лимфа и кожа, улучшается общее состояние, человек становится более спокойным, добрым и неторопливым. Нюанс: температура выше 70 °C и душ сразу после парилки мешают комфортному расслаблению. Поэтому сначала укутайтесь в халат, отдохните, попейте чаю, а уже потом — мыться.

Спой, светик, не стыдись

За восстановление организма и адекватное пищеварение отвечает парасимпатическая нервная система. Основной ее представитель — гигантский блуждающий нерв, который выходит из головного мозга и подводит свои веточки практически ко всем внутренним органам. Если нерв в тонусе, выделяется достаточное количество соляной кислоты и желчи, при этом сахар в крови и артериальное давление находятся в пределах нормы, снижены риски сердечно-сосудистых катастроф и уровень тревожности. Привести блуждающий нерв в тонус можно и стимулированием голосовых связок, то есть во время пения.

Спи, моя радость

Гормон кортизол обеспечивает защиту от стресса. Если его уровень хронически повышен, развивается депрессия и появляется тяга к жирной и сладкой пище. Отсюда известное явление заедания стресса. Нюанс: кортизол работает в паре с гормоном сна мелатонином, именно поэтому выспавшийся человек менее подвержен стрессу, и наоборот. Оптимальный режим сна – ложиться до 23.00 и вставать в 7.00 – тоже связан с выработкой кортизола: рано утром – пик, а к вечеру гормон на минимуме.

Что еще немедикаментозного советует эксперт тем, у кого нервы шалят? Секс, объятия и поцелуи — сплошной эндорфин! Полезны массаж или самомассаж шейно-воротниковой зоны, ароматерапия, дыхательные практики, медитация, йога, растяжка. Еще один антистресс — составление списков радости. Запишите все-все, что вас радует: шоколадка, прогулка, теплая ванна, мелодрама, погладить кота… Когда взгрустнется, под рукой будут подсказки. А еще попробуйте каждый день заносить в блокнот хотя бы пять дел, даже мелких, выполнив которые, вы остались довольны собой. Очень повышает самооценку и настроение.

Если же хотите более серьезно поработать над своим образом жизни, советуем книгу Кати Янг «Марафон столетия. Как сформировать здоровые привычки за 12 дней», которая вышла в ИД «Комсомольская правда».