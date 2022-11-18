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Национальные проекты России18 ноября 2022 14:30

С 21 ноября по 11 декабря в российских школах пройдет новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры»

Школьники изучат видеотехнологии на новом “Уроке цифры” от VK

Темой урока от VK станут видеотехнологии. Организаторами образовательной акции выступает АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры и Минпросвещения России, а также ведущих российских IT-компании. Урок цифры поможет школьникам узнать больше о современных видеотехнологиях и связанных с ними профессиях. Присоединиться к проекту: урокцифры.рф/videotech.

На «Уроке цифры» от VK российские школьники смогут погрузиться в мир видеотехнологий и получить знания о том, как они создаются, где встречаются в повседневной жизни, и какие специалисты работают над ними. Школьники узнают о том, как устроены видеозвонки и вертикальные ролики, как делается автоподборка качества видео и как работают умные рекомендации в ленте клипов, как создаются визуальные эффекты и виртуальные фоны, где хранятся большие объемы видео и многое другое.

По сюжету тренажера этого года ребята вместе с персонажами проекта «Урок цифры», голосовым ассистентом Марусей и цифровым героем Пикселем попадают в цифровой мир видеотехнологий. Вместе с Марусей и Пикселем ребята смогут узнать, что находится под капотом у видеозвонков, как создаются короткие вертикальные ролики, а также принять участие в конкурсе клипов. С помощью интерактивных тренажеров участники «Урока цифры» будут знакомиться с видеотехнологиями в самых разных проявлениях на примере VK Звонков, VK Клипов и других популярных цифровых сервисов.

В акции смогут принять участие школьники с 1 по 11 класс — как и в прошлом году «Урок цифры» пройдет онлайн. Принять участие могут все желающие с компьютера, планшета или смартфона. Для этого нужно перейти на сайт проекта «Урок цифры» и в каталоге выбрать урок от VK. Ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста: 1−4, 5−8, 9−11 классы.

«Профориентация школьников в сфере информационных технологий — очень важная инициатива, которую реализует Минцифры России в рамках проекта „Код будущего“ федерального проекта „Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли“. Благодаря этому проекту не менее 100 тысяч школьников 8−11 классов в 2022 году начнут обучение современным языкам программирования. Эффективным дополнением к данной теме служит также и всероссийский образовательный проект „Урок цифры“, который мы поддерживаем совместно с Минпросвещения России. Эффективная реализация проекта в регионах и высокая личная вовлеченность РЦТ на местах обеспечивает качественное вовлечение подрастающего поколения в мир высоких технологий. Надеемся, что новый „Урок цифры“ от VК также откроет для ребят мир новых актуальных цифровых профессий», — отмечает Директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

«Министерство просвещения Российской Федерации находится в авангарде вопроса ранней профориентации школьников, мы считаем, что работа по данной тематике должна быть выстроена совместно со школой, педагогическим и родительским сообществом, а также с крупнейшими предприятиями. Таким образом всероссийский образовательный проект „Урок цифры“, знакомящий школьников с новыми востребованными профессиями в ИТ в игровой интерактивной форме, является дополнительным эффективным инструментом в этом вопросе. Ведь реалии сегодняшнего дня таковы, что ранняя профориентации школьников — залог успешного будущего страны», — комментирует директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.

«VK уделяет много внимания профориентации школьников и реализует масштабные проекты, чтобы знакомить ребят с актуальными и востребованными направлениями из мира IT. В этом году мы выбрали такой темой видеотехнологии: школьники потребляют миллиарды единиц видеоконтента и сами не замечают, как часто они сталкиваются с видео в повседневной жизни. Мы дали старт этой теме с нашей акции День IT-знаний, в которой приняли участие более 350 тысяч школьников по всей стране — они познакомились с видеотехнологиями и узнали о профессиях в этой сфере. Теперь ребята смогут закрепить полученные знания в формате интерактивных тренажеров в проекте „Урок цифры“», — комментирует Сергей Марданов, директор по развитию школьных и молодежных проектов VK.

«Урок цифры» — важный и интересный проект, нацеленный на школьников, которые совсем скоро могут стать частью нашего большого IT-сообщества. Очень здорово, что совместно с партнерами мы имеем возможность рассказать об интересных IT-профессиях в интерактивном видео и игровом формате. Ведь именно интерактив, нестандартность, креативность являются неотъемлемыми составляющими работы в IT. Уверен, «Урок цифры» вовлечет не один десяток, а может и сотен школьников в профессию, связанную с IT, откроет им новые горизонты и бесконечные возможности. Хочу также поблагодарить наших партнеров из VK за вовлеченность в создание этого Урока, а также Министерство просвещения РФ за оказанную поддержку", — отмечает Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

29 ноября также стартует Всероссийская олимпиада «Безопасный интернет», организованная Учи.ру при поддержке VK и национального проекта «Цифровая экономика». Ранее, VK запустила масштабный профориентационный проект День IT-знаний по теме видеотехнологий, в котором приняли участие свыше 6,7 тысяч школ из 3,5 тысячи населенных пунктов. Записи эфира доступны для просмотра в любое время ВКонтакте, в Одноклассниках и на странице акции.

Национальные проекты: Образование