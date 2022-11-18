Старшая группа ЕГЭ. Рассказываем, как сдают госэкзамен 80-летние россияне

Писать ЕГЭ можно в любом возрасте. Нижнюю планку в этом году установил Хеймдалль Тепляков, окончивший школу в 8 лет. Фото: соцсети

Нынешним летом экзамены сдавали люди, которые обычным выпускникам годятся не только в бабушки-дедушки, а даже в прабабушки.

212 СМЕЛЬЧАКОВ

Поступать в российские вузы можно в любом возрасте - ограничений нет. Писать ЕГЭ – тоже. Нижнюю планку в этом году установил Хеймдалль Тепляков, окончивший школу в 8 лет. Это младший брат Алисы Тепляковой, которая стала первокурсницей МГУ в 9 лет в 2021 году. И вот стало известно о рекордсменах старшего возраста.

Тесты писали 211 человек в возрасте 50 и больше лет, среди которых 71-летняя жительница Калининградской области и 72-летний москвич. А самой почтенной «выпускницей» оказалась 81-летняя женщина из Питера, рассказали в Рособрнадзоре. Успешно ли прошли испытания эти пенсионеры, пытались ли поступать, не уточнялось. Однако как минимум один человек из 212 смельчаков стал студентом. Ему 61 год, будет учиться на политолога. Больше никаких подробностей не сообщали.

Российские одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ с 2009 года, то есть экзамен существует 13 лет, а первопроходцам сейчас немногим больше тридцати. Всем, кто старше, придется зарабатывать баллы ЕГЭ, если надумает получить высшее образование. Первое, второе, третье — неважно.

82-ЛЕТНИЙ ЭКОНОМИСТ

А кто до этого получал звание самых «солидных» студентов? В Книге рекордов России записан Анатолий Горлышкин из Саранска - самый пожилой незрячий студент, поступивший в педвуз на заочное в 47 лет в 2009 году.

В 2008 СМИ наперебой писали о крымчанке Галине Черновой. В 82 года она надумала попробовать себя на бирже, но не хватало базовых знаний, вот и понесла документы в экономический. Немного недотянула по баллам, получила отказ, однако не сдалась - через суд добилась, чтобы ее приняли на коммерческую форму очного отделения. В 86 успешно закончила институт. За годы учебы, рассказывала, нашла новых друзей и жила насыщенной жизнью: писала стихи и даже на фестивале студенческой песни выступала.

В 2006 году самым пожилым студентом называли 78-летнего Илью Осипова из Кемеровской области, который, имея аж 22 диплома (последний – об окончании медучилища в 70 лет), собирался поступать еще и в мединститут. Все ради любимой жены Фаусты, которая когда-то буквально поставила на ноги парализованного после болезни мужа.

Примерно в это же время стала первокурсницей Екатеринбургского театрального 70-летняя Наталья Шарнина. По первому образованию она инженер, окончила аспирантуру. А на пенсии потянуло на лирику так неудержимо, что получила в 2011 году красный диплом по специальности «литературное творчество»

Сейчас в тренде непрерывное обучение, когда человек постоянно получает новые знания. Это, уверяют нейрофизиологи, удлиняет активный возраст и отодвигает старческие проблемы с головой. Ведь для мозга учеба – то же самое, что спорт для фигуры и мышц. А тренировать извилины можно в любом возрасте, особенно полезными ученые называют изучение языков и занятий музыкой, потому что дают разноплановую нагрузку на мозг, развивая сразу и слуховые области, и артикуляцию, и логику, и память, и много чего еще.