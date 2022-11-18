Главная тайна болезни Альцгеймера: разработчики объявили об очередном провале в создании лекарства

Разработчики ставили перед собой цель приостановить, затормозить катастрофические изменения личности и всего организма у больных Фото: Shutterstock

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА МНОГООБЕЩАЮЩИХ ЛЕКАРСТВ

На этой неделе стало известно о провале испытаний очередного лекарства против болезни Альцгеймера. Один из мировых фармгигантов опубликовал признание: попытка не удалась. Препарат на основе новейших технологий - моноклональное антитело под названием «гантенерумаб» оказался бессилен перед заболеванием, разрушающим мозг. Причем, речь шла даже не об излечении недуга. Разработчики ставили перед собой цель приостановить, затормозить катастрофические изменения личности и всего организма у больных. Но не получилось. «Не удалось замедлить клиническое ухудшение состояния у людей с ранними стадиями болезни Альцгеймера», - сообщается в пресс-релизе компании.

Это уже 13 провал лекарства, дошедшего до клинических исследований, за последние 10 лет, подсчитал врач, научно-медицинский просветитель Алексей Водовозов. И подвел итог: кризис в разработке препаратов против болезни Альцгеймера налицо. Несмотря на то, что в создание «серебряной пули» вкладывают огромные средства самые передовые фармкомпании. Они известны производством лучших лекарств против рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других напастей. Но Альцгеймер не поддается. В чем же дело?

«НЕ ТАМ ИЩЕМ»

Разработчики только что провалившегося лекарства делали ставку на борьбу с бета-амилоидом. Состоящие из него амилоидные бляшки в большом количестве обнаруживают в мозге пациентов с Альцгеймером. Отсюда появилась идея снижать количество или иным образом «обезвреживать» опасные накопления.

Таких попыток было уже море. Кроме 13-ти препаратов, дошедших за 10 лет до клинических испытаний на людях, известно о еще более чем сотне подобных разработок. И все без толку. Более того, в ряде случаев состояние добровольцев ухудшалось. Так что даже непонятно, почему фармкомпания «по-прежнему зубами держится за бета-амилоид», отмечает Алексей Водовозов.

Даже при том, что об устройстве и работе мозга мы еще многого не знаем, уже очевидно: роль амилоидных бляшек отнюдь не так проста и однозначна. Об этом рассказывал в интервью журналисту KP.RU профессор Университета Дьюка (Северная Каролина, США) Анатолий Яшин, много лет изучающий процессы старения организма. «Изначально образование бета-амилоида это защитная реакция клетки. Она начинает вырабатывать это вещество, чтобы бороться с какими-то вторжениями, инвазиями», - пояснил ученый. Словом, все оказалось намного сложнее, чем выглядит на первый взгляд. «Причины и механизмы развития болезни гораздо более многогранны и запутаны», - резюмировал профессор Яшин.

То есть и по сей день остается неразгаданной главная загадка болезни Альцгеймера, которая могла быть дать ключ к эффективному лечению. Из-за чего и как этот недуг начинается и развивается на самом деле?

- Что интересно, не все провалившиеся препараты были нацелены на бета-амилоид. В качестве мишени избирался и тау-белок, и бета-секретаза, но результат всегда один и тот же. Видимо, все-таки, копают куда-то не в ту сторону. А в какую надо - пока неясно, - подтверждает Алексей Водовозов.

В ТЕМУ

От вирусов до депрессии: какие еще теории причин болезни Альцгеймера выдвигают ученые

- Аутоиммунная теория. Микроглия, то есть класс клеток-санитаров головного мозга, переусердствует и запускает воспаление (напомним, чрезмерное воспаление это реакция «перевозбужденного» иммунитета). Его результатом становится отмирание контактов между нейронами, из-за чего нервные клетки не могут посылать свои сигналы и управлять организмом. Поэтому перспективной мишенью борьбы с Альцгеймером может быть именно микроглия, считают некоторые ученые.

- Инфекционная теория. У нас в голове есть «прямые ворота в мозг». Это нос, глаза, рот. При повреждении слизистых вирусы и бактерии могут добраться до святая святых. Если так происходит часто, развивается хроническое воспаление. И оно ведет к повреждению нервных клеток. Поэтому нельзя запускать болезни уха-горла-носа, подчеркивают врачи.

- Стрессы и депрессии. Эпидемиологические исследования (то есть долговременные наблюдения за большими группами людей) показывают, что депрессия является важным фактором риска, повышающим вероятность болезни Альцгеймера. «Наличие депрессии само по себе уже сигналит, что в мозге есть какие-то неполадки, из-за которых нейроны и синапсы (места контактов между нервными клетками. - Ред.) могут оказаться более беззащитны перед повреждающими процессами», - пояснил «КП» профессор Яшин. Что касается стрессов, то чем старше человек, тем сложнее нервным клеткам адаптироваться к таким «перегрузкам». Считая себя неспособными справиться с трудностями, нервные клетки запускают процессы самоуничтожения (апоптоз).

- Последствие диабета 2-го типа. Ученые обнаружили сложные механизмы, в результате действия которых у людей с инсулинорезистентностью повышается риск развития болезни Альцгеймера.

ВМЕСТО ВЫВОДА

У каждого - свой Альцгеймер?

- На мой взгляд, главная проблема провала предыдущих попыток найти средства против Альцгеймера в том, что каждый раз исходили из какой-то одной причины и механизма развития болезни, - считает профессор Анатолий Яшин. - Сейчас же становится понятно, что этот загадочный недуг — гетерогенный. То есть задействовано, переплетено очень много факторов. И, главное, похоже, что у разных людей срабатывают разные пути и механизмы.

Как же тогда бороться с болезнью? Искать персональные подходы, индивидуально подбирать терапию, считает ученый. Кажется, что это из области фантастики? Но уже сейчас такой подход применяется для лечения рака, в том числе, в нашей стране. Пациентов обследуют, смотрят на маркеры, и по ним подбирают лекарства. Другое дело, что при Альцгеймере пока не срабатывает ничего, выстрелы по всем известным мишеням не достигают цели. Но ученые не опускают руки, и мы надеемся на лучшее.

Пять правил профилактики болезни Альцгеймера

1. Больше двигайтесь. Это улучшает кровообращение, «вымывание» токсичных веществ, снижает риск воспалений и гибели нервных клеток.

2. Налаживайте сон. Во время него идет наиболее эффективная очистка мозга от «мусора».

3. Если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, обязательно принимайте лекарства для нормализации состояния организма. Эти болезни при отсутствии лечения повышают риск Альцгеймера.

4. Бросьте курить, худейте, если есть лишний вес - это тоже факторы риска.

5. Создавайте «когнитивный резерв». Этого можно добиться с помощью занятий, которые ведут к образованию новых связей между нейронами и стимулируют образование новых нервных клеток. Что делать: учить иностранные языки, смотреть образовательные лекции, обучаться танцам, рисованию, лепке - всему, что требует запоминания, вспоминания и творческого подхода.