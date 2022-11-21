Встречайте подкрепление!

С новейшим противотанковым ракетным комплексом мобилизованные уже на «ты».

«87 тысяч человек из 300 тысяч граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий, где выполняются задачи специальной военной операции», - сообщил на прошедшем селекторном совещании Сергей Шойгу.

Министр отметил, что все убывшие на СВО военнослужащие прошли надлежащую переподготовку: «На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений, где основные усилия были сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки».

Чтобы научить воинов действовать в новой боевой обстановке, к работе Министерством обороны было привлечено свыше 3 тысяч инструкторов, уже получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции. Именно им, по словам Сергея Шойгу, доверили готовить экипажи боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы.

Глава военного ведомства в очередной раз обратил внимание командующих войсками военных округов и Северным флотом на необходимость применения сформированных подразделений совместно с подразделениями, уже участвующими в СВО.

Команды военнослужащих, что прибудут в районы СВО, пройдут дополнительное слаживание в воинских коллективах, которые уже получили опыт в боевой обстановке.

Настрой у мобилизованных военнослужащих хороший.

«Мы вас не подведем», - обещают инструкторам получившие подготовку на полигоне «Лужский» Ленинградской области.

Многие из них пришли в военкоматы по зову сердца добровольцами.

Служившие в Танковых войсках новую технику осваивают без проблем. Хотя новшеств в ней немало.

«Участник боевых действий. Пришел в военкомат по собственному желанию, чтобы передать свой боевой опыт своим товарищам. У нас тут у всех настрой просто боевой», - бодро рапортует журналистам командир роты Сергей.

«Все мобилизованные выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, граждане, призванные из запаса, восстанавливают свои навыки по эксплуатации, обслуживанию вооружения, техники связи, военной и специальной техники. Также на этапе одиночной подготовки выполняются стрельбы с гранатометчиками РПГ-7, расчетами АГС-17 и снайперами. Все прошли «обкатку танками», - рассказал о ступенях переподготовки командир артиллерийского гаубичного дивизиона Константин Щигорев.

Все воины также получили навыки армейской тактической стрельбы, что помогает повысить огневую выучку.

О качестве выучки можно судить по заявлению министра Сергея Шойгу во время селекторного совещания в начале ноября: «В ходе специальной военной операции за последние две недели уничтожено свыше 190 иностранных наемников, 74 танка, 235 других бронированных машин, две установки залпового огня «Хаймарс» и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами».