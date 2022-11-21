Как сохранить и преумножить капитал в турбулентные времена: советы экспертов финансового рынка.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Банковские депозиты стали лучшими по доходности Финансовая система России демонстрирует устойчивость перед лицом беспрецедентных санкций и геополитических вызовов, с которыми она столкнулась в 2022 году. Об этом говорили участники конференции «Банки и клиенты в новой реальности», которая прошла в стенах редакции «Комсомольской правды».

Общий обзор ситуации на рынках дал председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев:

- Главными итогами еще незавершившегося 2022 года я бы назвал, во-первых, тот факт, что вся финансовая инфраструктура внутри страны работает стабильно. Во-вторых, после резкого роста процентных ставок весной, сейчас мы вошли в полосу стабилизации ставок. И в-третьих, к концу лето произошло размораживание кредитования. Хотя в сентябре снова снизились объемы выдач, но думаю, что это кратковременный эффект внешнего воздействия.

Необычные обстоятельства текущего года демонстрирует то, что самым доходным финансовым инструментом стал банковский депозит, отметил Павел Самиев.

- Сейчас этот период уже закончился, но те, кто успели в апреле-феврале зайти на депозиты, получили высокий доход, - отметил он.

Другим выгодным инструментом в этом году были облигации, дополнил директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Паранич.

- Облигации сильно потеряли в цене после февральских событий, но потом показали совершенно феноменальный рост, в том числе ОФЗ, то есть самые надежные инструменты, которые есть на финансовом рынке.

Четыре правила семейного бюджета

Куда и как инвестировать в ситуации высокой неопределенности? По мнению Андрея Паранича, сегодня нужно обращать в первую очередь внимание на ликвидность своих активов, то есть возможность их быстро в случае необходимости перевести в «живые деньги». Участники конференции согласились, что некоторую часть личной подушки безопасности лучше держать в наличных деньгах, часть на банковских депозитах и часть в других финансовых инструментах.

- Кроме того, я предложил пересмотреть структуру обязательств и, возможно, часть сбережений пустить на погашение кредитных обязательств - отметил Паранич.

Исполнительный директор «Сбер страхование жизни» Александр Тихомиров напомнил об основных принципах финансового планирования, подчеркнув, что «для этого нужно только знание математики на уровне четвертого-пятого класса».

Тихомиров назвал четыре главных постулата грамотного семейного бюджета.

1. Тратить меньше, чем зарабатывать.

2. Откладывать 10% от заработка.

3. Взять паузу в 48 часов перед крупными покупками.

4. Не менять свободное время на деньги (т. е. не пытаться больше заработать за счет снижения качества жизни).

Уровень финансовой грамотности в стране пусть не очень быстро, но растет, отметили участники обсуждения. И лучшим учителем здесь оказывается сама жизнь, а точнее те ситуации, с которыми приходится сталкиваться людям. Что касается уроков финансовой грамотности, которые с этого года ввели в школах, то дело это благое, но ролевой моделью для детей являются все-таки родители, а не учителя, отметил Александр Тихомиров. Поэтому все зависит от того, какие правила обращения с деньгами приняты в той или иной семье.

Александр Тихомиров, исполнительный директор «Сбер страхование жизни» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Страховые тенденции

Тренд на накопление сбережений в России набирает обороты, даже несмотря на все экономические трудности, отметил управляющий директор «Сбер страхование жизни» Евгений Щекланов.

- Копить становится модно. «Сбер страхование жизни» по итогам 9 месяцев показывает рост по накопительному страхованию жизни на 52%. Накопительное страхование жизни – это такой инструмент, который требует дисциплины. То есть, открыв такой продукт, ты не можешь через месяц, через два, через три его закрыть и забрать деньги. Договор заключается, как правило, на длительный срок и требует определенной финансовой дисциплины.

У страховых продуктов в России еще очень высокий потенциал для роста, добавил Евгений Щекланов. Более половины россиян знакомы только с «моторными» видами страхования - такими как ОСАГО, КАСКО. В то же время хотя бы раз страховали свою жизнь лишь 36% наших соотечественников.

Евгений Щекланов, управляющий директор «Сбер страхование жизни» Фото: Михаил ФРОЛОВ

При этом доля россиян, регулярно откладывающих часть своего заработка на сбережения, все еще достаточно низкая, согласился руководитель управления инвестиционного страхования «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов.

Борис Борзунов, руководитель управления инвестиционного страхования «Росгосстрах Жизнь» Фото: Михаил ФРОЛОВ

- По данным Центробанка, совсем никаких сбережений сейчас нет у 60–70 процентов россиян, а финансовая подушка на 6 месяцев жизни есть только у 7% населения. На сегодня один из самых доступных способов захеджировать самые негативные сценарии – это страхование жизни. Продукты накопительного страхования жизни позволяют, потратив примерно 3% от годового дохода, после первого же платежа получить страховую защиту в размере двух годовых доходов.

Как сообщил Александр Тихомиров, согласно опросам, есть четыре основных причины, мешающих людям регулярно делать накопления. Трата денег на спонтанные покупки (37% опрошенных), отсутствие плана и недостаток мотивации (30%), нехватка системного подхода (19%) и банальная забывчивость (14%).

- Очень важно автоматизировать списания на сбережения. Сделать автоматический перевод в день зарплаты, чтобы вам не приходилось делать это в ручном режиме. Следующий момент – обязательно нужно усложнить себе возможность забрать эти деньги обратно. Если это, конечно, не «финансовая подушка», то есть деньги, которые будут нужны при первой необходимости. И, наконец, лучше отложить сто рублей сегодня, чем пообещать себе отложить тысячу рублей завтра, - сказал Александр Тихомиров.

Ближе к клиенту

Директор департамента по работе с премиальными клиентами МКБ Нина Макухина рассказала о том, как банки в этом году выходили из ситуации, когда в начале года часть премиальных сервисов, завязанных на иностранных платежных системах, перестали работать в России:

- В первую очередь, мы успокоили клиентов. Для них крайне важны надежность, спокойствие. Было снижение платы за пакеты, продлили льготные периоды. Ну, а во вторую очередь - мы стали сами провайдерами этих услуг, большинство привилегий клиентам в пакеты возвращены не только у нас, но и у наших коллег. Если раньше мы получали эти привилегии от международных систем, то сейчас мы сами являемся их поставщиком. В чем плюс? Мы можем контролировать качество этих услуг, мы можем слышать клиента и получать обратную связь, и по запросу настраивать состав пакетного предложения. В новой реальности мы стали ближе с клиентом.

Нина Макухина, директор департамента по работе с премиальными клиентами МКБ Фото: Михаил ФРОЛОВ

22 миллиона брокерских счетов

За последние годы одним из самых популярных у россиян направлений инвестирования стали вложения в акции компаний. События этого года, связанные с санкциями и резкой потерей капитализации многих компаний, не смогли подорвать желание к биржевой торговле наших соотечественников, рассказал глава управления по развитию сегмента розничных клиентов Мосбиржи Валерий Скотников.

- Мы ежемесячно фиксируем, что сотни тысяч российских граждан продолжают открывать счета через брокеров и крупнейшие банки на Московской бирже. В октябре порядка 470 тысяч российских граждан открыли счета. Общее их число сейчас превышает 22 миллиона человек. При этом тенденция эта не прекращалась, например, в начале марта, был всплеск, тогда мы фиксировали рекордное число открытых новых счетов в день. То есть, многие люди в тот момент воспринимали ситуацию на российском рынке, как некую распродажу. Те инвесторы, которые выходят на рынок сейчас, более склонны к инструментарию с фиксированной доходностью. Это, прежде всего, облигационный рынок.