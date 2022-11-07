Сила - в нашем единстве

В Макеевке заложили Аллею дружбы.

В Донецкой Народной Республике День народного единства отмечают не первый год, но в этот раз 4 ноября его праздновали впервые в составе Российской Федерации. Этот праздник имеет для местных жителей особое значение.

«ДО РОССИИ 0 КМ»

В Донецке в День народного единства на главной площади появился указатель «До России 0 км».

- Долгожданное объединение, единство с Россией случилось. Мы теперь в составе большой страны - мы одна страна. Это наша Родина, к которой мы так долго стремились вернуться, - говорит дончанин Владимир Хивушин. - Поэтому и День народного единства для каждого жителя Донбасса символичный и значимый праздник. Еще предстоит много работы, чтобы освободить все наши территории и всех наших людей. Но мы это сделаем - ведь сила в единстве народа.

Ко Дню народного единства в Макеевке, в сквере Славы, заложили Аллею дружбы. Здесь были высажены саженцы клена и установлен памятный камень с надписью «Вместе - мы сила великой России!».

- Аллея станет напоминанием о том, что судьба Отечества напрямую зависит от добросовестного труда и активной гражданской позиции каждого из нас, - сказал руководитель горадминистрации Владислав Ключаров.

В Мариуполе 4 ноября, в праздник народного единства, 15 семей получили ключи от квартир в новых пятиэтажках жилого комплекса в Приморском районе.

- Символично, что вручение ключей состоялось именно сегодня - в День народного единства. В день, когда на примере восстановления Мариуполя мы видим и результат, и вклад каждого из жителей нашей большой Родине, - сказал на вручении ключей от жилья врио руководителя ДНР Денис Пушилин.

ОТДАЛА СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ НА ПОМОЩЬ ФРОНТУ

Народ всей России объединился, сплотился, стал одним целым. Нас не сломить, не побороть. В общее для долгожданной победы дело люди вкладывают все свои силы, всю душу. Особенно трогательно узнавать истории пенсионеров, ветеранов, которые на своем веку многое прошли, пережили. Они, как никто другой, понимают ценность Родины и Отечества - и свою мудрость передают подрастающему поколению.

Валентина Винидиктова.

Пенсионерка из Нижнего Новгорода Валентина Винидиктова передала на нужды фронта полмиллиона рублей. Эти деньги женщина копила на протяжении 17 лет, чтобы сделать пристройку и провести канализацию, ведь живет она в маленьком домике с удобствами на улице. Но поняла, что эти средства сейчас нужны для большого и важного общего дела, и легко приняла решение их отдать.

- Я, наверное, многого не понимаю, как старый человек. Но Донбасс надо защищать. Мне кажется, сейчас стоит вопрос вообще о существовании России. При таком натиске Запада. Именно поэтому, когда подумала, что у меня лежат деньги, чего они лежат. Надо помогать, чтобы выстояла Россия в этой страшной борьбе. Я решила, что полезнее для всех будет, если я на алтарь победы отдам эти деньги, - сказала Валентина Павловна.

Когда начиналась Великая Отечественная война, ей было четыре года. Она помнит, как голодали, как страдали люди. На фронт ушли ее отец и дяди, один из которых так и не вернулся, а второй ушел из жизни спустя два года после возвращения из плена.

- Не дай бог, чтобы наши ребята попадали в плен. Пусть они возвращаются домой живыми, здоровыми, с победой, - пожелала женщина.

ВИНТОВКА ОТ ВЕТЕРАНА ВОВ

92-летняя ветеран Великой Отечественной войны из Москвы Анна Федина решила вложить собственные сбережения в изготовление снайперской винтовки, чтобы передать ее на фронт.

«Я всю жизнь считала, что вражескую гидру надо бить в ее логове, и сегодня ликвидировать противника на его территории - это немаловажная задача. Кроме военных, как мне пояснили мои внучки, в Донбассе сражаются ребята-добровольцы. Пусть мой подарок пойдет им в помощь», - говорится в письме ветерана, направленном оружейному мастеру Владиславу Лобаеву.

Анна Константиновна попросила Лобаева произвести и оснастить для военных целей дальнобойную винтовку Лобаева «Сталинград» для снайперов, которые работают в зоне специальной военной операции в Донбассе. Кроме того, попросила нанести на оружие надпись: «Защитнику России от ветерана ВОВ Фединой А. К. Москва-2022». За изготовление такого подарка ветеран готова была отдать все свои сбережения - 700 тысяч рублей.

Мастер выполнил заказ Анны Фединой. В комплект вошли тактическая снайперская винтовка Лобаева (ТСВЛ-8 М1 Сталинград); кронштейн; дневной прицел; сошки; пять запасных магазинов и многое другое. Оружие было отправлено по назначению. Однако денег с пенсионерки Владислав Лобаев не взял.

АРТИСТЫ В ДЕЛЕ

Сплочение народа, единство показывают и поступки популярных российских артистов. В конце октября у эстрадного певца Владимира Преснякова состоялся большой сольный концерт в «Крокус Сити Холле». На него собралось огромное число зрителей. Аншлаг. В начале выступления артист заявил, что все вырученные за билеты средства, весь гонорар, пойдут на нужды военных.

- Я приветствую каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые находятся на передовой, - и это благодаря вам. А теперь давайте попоем и поживем! - обратился со сцены к зрителям Владимир Пресняков.

Бузова приехала в ДНР с гуманитарной миссией.

Не осталась в стороне от происходящих в Донбассе событий и Ольга Бузова. Телеведущая побывала с гуманитарной миссией в городе Амвросиевке Донецкой Народной Республики. Артистка разгружала коробки не только под камеры, но и до, и после записи интервью.

- Пока кто-то говорит, мы делаем. Я многофункциональная персона, - сказала Бузова.

Кроме этого, поп-звезда пообещала, что и дальше продолжит помогать детям Донбасса, анонсировав строительство досуговых развлекательных центров.

- Хочется видеть в глазах детей радость и счастье, потому что детство не вернешь, - считает Ольга Бузова.

МЫ - ДОБРОВОЛЬЦЫ

Немало россиян, осознавая ответственность и понимая суть происходящих событий, записываются добровольцами. Они хотят защитить народ, отстоять Родину. Так, 128 добровольцев Центрального войскового казачьего общества приступили к выполнению задач СВО. Одни - уже на передовой, в составе сформированной танковой роты прославленной гвардейской Кантемировской дивизии Министерства обороны, другие - в составе одного из соединений войск Росгвардии. Сейчас же для участия в спецоперации началось формирование первого добровольческого отряда из числа казаков Забайкальского войскового казачьего общества.

- Казак, когда рождался, сразу знал: он будет воином, защитником наравне с тем, что он должен быть земледельцем. Он и кормить семью должен, и защищать! - считает атаман Забайкальского казачьего войска Сергей Бобров. - Всего планируется отобрать 100 добровольцев из Забайкальского края и Бурятии. Отряд будет носить имя легендарного казака, русского землепроходца, основателя сибирских городов Петра Бекетова.

СПРАВКА «КП»

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября. В России этот день считается нерабочим праздничным днем. Сама дата установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.