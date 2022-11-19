Почему «Цифровой алмаз» пройдет в Якутске?

Якутия готовится к проведению форума «Цифровой алмаз», который состоится в 25 – 26 ноября в столице республики Якутске.

Якутия готовится к проведению форума «Цифровой алмаз», который состоится в 25 – 26 ноября в столице республики Якутске. Конференция лидеров цифровой экономики соберет ведущих экспертов страны, руководителей министерств и ведомств, региональные власти, бизнес. В мероприятии примет участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Участники форума обсудят вопросы технологического лидерства, суверенитета в области программного обеспечения, информационной инфраструктуры и кибербезопасности.

«Уход западных ИТ-продуктов с российского рынка открывает большие возможности для наших специалистов. Отрасль стала ещё более востребованной и перспективной. И мы должны усиливать её поддержку. Нужно сделать реальный шаг в сторону отечественной индустрии, для этого необходимо, чтобы госкорпорации и компании активнее переходили на российское программное обеспечение и разработки. Это приведёт к повышению качества и к тому, что эти продукты станут удобнее», – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Почему же событие федерального уровня пройдет не в Москве, Петербурге или другом городе-миллионнике? А вы не удивляйтесь. Якутск имеет репутацию ИТ-столицы Дальнего Востока. И пользуется такой репутацией вполне заслуженно!

Накануне форума мы решили рассказать благодаря чему именно Якутия считается одним из самых инновационных регионов страны.

НЕ ЧУДО, А СИСТЕМНАЯ РАБОТА

Для многих россиян Якутия – все ещё настоящая terraincognita (неизведанная земля). Мало кто здесь бывал. А потому люди пользуются мифами, которые укоренились в нашем сознании с детства: люди передвигаются на оленях, зимой очень холодно – бывает до -60 градусов Цельсия…

Это правда (в той или иной степени), но она не мешает региону снимать фильмы, выпускать интернет-игры, в которых зависает весь мир, и вообще иметь в экспертных кругах репутацию очень продвинутого региона.

Так, в Якутии создана единая инновационная экосистема, в которую входят предприниматели, Северо-Восточный федеральный университет, правительство региона, венчурная компания «Якутия», акселератор «Б8», технопарк «Якутия». В конце 2018 года по поручению главы республики Айсена Николаева в регионе открыт первый на Дальнем Востоке Парк высоких технологий «IT-Парк», который обеспечивает необходимой инфраструктурой резидентов, работающих над созданием и внедрением высокотехнологичных продуктов.

«Комсомольская правда» неоднократно рассказывала о «якутском IT-чуде», которое, на самом деле, результат планомерной работы (https://www.kp.ru/daily/28368.5/4517242/). Республика входит в топ-10 во всех профильных рейтингах России: в рейтинге безналичных городов и регионов, Якутск – №1 среди городов, Якутия - №2 среди регионов; в рейтинге финансовой цифровизации республика занимает 2 место среди регионов по числу пользователей цифрового банкинга; 9-е – по экспорту IT-услуг.

СНИМОК КТ ИЗУЧАЕТ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

С 2021 года ситуация в регионе изменилась в деталях, но не принципиально. Какие-то компании из числа ведущих отраслевых игроков «место прописки», какие-то, напротив, остались, чтобы масштабироваться и расширить свое присутствие как в России, так и в СНГ, КНР и других страна.

Среди них есть по-настоящему прорывные проекты.

Например, разработка резидента ИТ-парка «Якутск», участника акселератора «Б8» компании «Сайберия» позволяет автоматизировать процессы распознавания патологии на снимках КТ с помощью искусственного интеллекта. Система за 15 секунд выявляет поражения легких и признаки вирусной пневмонии COVID-19. Точность исследований органов грудной клетки составляет 96 процентов. Технология позволяет снизить нагрузку на врачей, особенно в период обострения эпидемиологической ситуации, решением уже пользуются в медицинских учреждениях Якутии, начинается внедрение в других регионах страны. На рынок компания вышла в 2020 году, в разгар пандемии, в 2022 году она получила финансирование в размере 173 миллиона рублей и начала сотрудничество с ведущими медицинскими центрами России.

Нельзя не упомянуть и о комплексной системеExtraCinema, которая включает кинопроектор и платформу для расширения киносети. В первую очередь – в регионах с низкой плотностью проживания населения. Технология основана на отечественных разработках. Стоимость предложенного якутскими разработчиками решения в пять раз ниже аналогичного зарубежного оборудования DCP-стандарта! В комплект для кинотеатра входит проектор со встроенным медиасервером, компьютер управления проектором и кинобилетной системой, программное обеспечение, коммутация. Система работает следующим образом: в рамках платформы ExtraCinema правообладатель заключает контракт и предоставляет свой фильм. Немаловажно, что все фильмы в системе зашифрованы, их нельзя скопировать, и даже экранную копию разработчики платформы смогут отследить. 12 ноября система стартовала в пилотном режиме в 10 селах Якутии.

ИНТЕРНЕТ-УСЛУГИ ПОДЕШЕВЕЮТ В 100 РАЗ

В Якутии понимают: без быстрого интернета и устойчивой мобильной связи невозможно говорить о качестве жизни современного человека. Министерство инноваций республики при поддержке федерального бюджета до конца 2025 года подключит к оптическим линиям связи все арктические районные центры. Развитие связи в труднодоступных арктических районах сделает доступным дистанционное образование и телемедицину. Для жителей арктических районов волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) – это связь с миром, сервисы и возможность продвижения продукции. Строительство ВОЛС на севере республики позволит снизить стоимость интернет-услуг в 100 раз!

На сегодня в Якутии построено свыше 13 тысяч километров ВОЛС, подключены 373 населённых пункта, в которых проживают 91,2% населения республики, и около 831 тысяч человек имеют доступ к сотовой связи 3G/4G.

В результате планомерной работы по развитию цифровой экономики, в республике накоплен уникальный опыт, которым она готова делиться, в том числе и через организацию форумов, таких как «Цифровой алмаз».