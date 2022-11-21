Артем Рубченко: Снаряды нацистов летят в музей. Но мы выстоим

Артем Рубченко.

- Артем Владимирович, я обратил бы внимание, что после вашего выступления на встрече с президентом Владимир Путин дал подробный комментарий по поводу того, какими должны быть музеи в Новороссии. Что бы вы отметили в этом выступлении?

- Это в принципе такое программное изложение подхода государства к тому, как дальше должны развиваться наши музеи. Определенный задел на будущее. И я уверен, что дальше будет определенное поручение со стороны президента, чтобы по-новому организовать работу музеев именно на наших территориях Новороссии, чтобы подтянуть эти учреждения к общероссийскому уровню.

- Если бы вы такую небольшую экскурсию провели по своему музею - на что обратили бы внимание?

- Трехэтажное здание является памятником архитектуры, оно построено было в 1950-е годы, а в 1978 м свои залы здесь открыл наш музей. У нас собрано уже более 300 тысяч экспонатов. Истории посвящен весь музей. Весь третий этаж - это экспонаты с 1920 х годов и до современности, в принципе весь ХХ век.

- А как у вас «выглядит» новейшая история?

- Отдельный зал, который посвящен событиям, начиная со второго так называемого майдана в Киеве и завершая созданием Луганской народной республики.

- А что за экспонаты у вас там?

- Во-первых, личные вещи людей, которые принимали участие в этих событиях, в том числе - документы, посвященные жизни и подвигам командиров отрядов ополчения. Знамена того периода. Отражены и печальные события. Вот, к примеру, 2 июня 2014 года по зданию госадминистрации тогдашней был нанесен авиаудар. Тогда погибли 8 человек, а с украинской стороны это цинично было названо «взрывом кондиционера». Более 30 человек получили ранения. А удар был нанесен штурмовиком украинских ВВС Су-25. Были выпущены реактивные снаряды. Вот остатки этих снарядов у нас в музее и находятся как живое свидетельство.

- Скажите, а сам музей ни разу не пострадал?

- Летом 2014-го было прямое попадание в крышу. Пробило два перекрытия, около года примерно зияла дыра - примерно метр на два… Наиболее пострадал тогда зал, где находилась экспозиция «20-летие независимости Украины». Вот такая гримаса судьбы. Мы в 2015-м дыру эту заделали, косметический ремонт в зале провели, он ждет тоже своей реэкспозиции.

- Обычно в музее есть передвижные фонды, передвижные выставки, экспозиции. Вы на передовые выезжаете?

- Ну, на передовые мы в другом качестве выезжали. 6 человек у нас было мобилизовано, и двое до сих пор несут службу на передовых позициях. А так, конечно, у нас есть передвижные выставки. И сейчас с Министерством культуры Российской Федерации реализуется проект, называется «Наши традиции». Ведущие музеи России нам передали свои передвижные планшетные выставки, и мы их в самых различных учреждениях и частях республики демонстрируем, открывая небольшие экспозиции.

- То есть, подводя итог нашего разговора, можно сказать, что ваш музей тоже воюет, тоже борется за свободу, за независимость, за Донбасс?

- Конечно. И у нас были раненые, но, слава богу, не было погибших. Но даже в этих условиях мы оставались музейщиками, собирали различные экспонаты, так что тоже приложили к этому руку.