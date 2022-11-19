Оглашаем весь список. Какие иностранные автопроизводители ушли из России, и кто их заменит

Больше всего рухнули продажи популярных европейских, американских, японских и корейских марок Фото: Shutterstock

Грустная статистика российского авторынка: по данным агентства «Автостат», в октябре по сравнению с этим же месяцем прошлого года продажи автомобилей в России упали в 2,5 раза. Больше всего рухнули продажи популярных европейских, американских, японских и корейских марок.

Виной всему уход иностранных автогигантов. Давайте же разберемся, что творится сейчас в российском автопроме, какие компании ушли, кто и с чем пришел им на смену и что будут выпускать на тех заводах, где раньше собирали популярные иномарки.

БЕЗ «ПРЕМИАЛЬНОЙ ТРОЙКИ»

Начнем с топовой немецкой тройки. Самая продаваемая в России премиальная марка - BMW. Машина когда-то позиционировалась для «конкретных пацанов», под стать были и народные прозвища - бэха, бумер. Брутальные очертания подчеркивает решетка радиатора, выполненная в форме раздувающихся ноздрей.

В России «бэхи» собирали на заводе «Автотор» в Калининграде. Там выпускали седаны 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы Х1, Х3, X5 и X6. Однако в марте компания объявила о сворачивании бизнеса в России и выпуск «бумеров» прекратился.

Следом в рейтинге премиум-продаж идет Mercedes-Benz. Машина-мечта. В советские времена была у Высоцкого, а в 90-е в люксовых моделях этой марки мягко покачивались руководители преуспевающих предприятий и короли преступного мира. Кто ж не помнит легендарный «шестисотый мерин»?

В России компания владела заводом в деревне Есипово Солнечногорского района Московской области, где выпускала седаны Е-класса, а также кроссоверы GLE, GLC и GLS. Но в марте этого года головная компания заявила о прекращении бизнеса в России. Поставки из-за границы прекратились. А в октябре концерн начал процедуру продажи завода одному из своих российских дилеров, компании «Автодом». Что здесь будут теперь выпускать, пока не объявляют.

Замыкает немецкую тройку марка Audi. В России они не выпускались, все поставки шли по импорту. Теперь поставки прекращены - об этом еще в феврале сообщил концерн Volkswagen AG (VAG), в который входит Audi.

В России «бэхи» собирали на заводе «Автотор» в Калининграде Фото: Александр Подгорчук

«ШКОДУ» ЖАЛКО

Не будут в наши салоны поставляться и другие марки группы VAG. Это вошедшая в фольклор Porsche («С милым рай и в шалаше, если милый на «Порше»), мечта мажоров Lamborghini и предел желания их родителей — Bentley.

Капут на российском рынке наступил не только премиальным иномаркам. Volkswagen и Skoda (тоже входят в концерн VAG) выпускались на предприятиях в Калуге (Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid) и Нижнем Новгороде (Volkswagen Taos, Skoda Octavia и Skoda Kodiaq). Их выпуск уже несколько месяцев как остановлен.

- Мне особенно жалко «Шкоду», - поделился гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков на недавней онлайн-оперативке. - Такие классные машины, так долго завоевывали любовь россиян, и сейчас наблюдать, как это все сворачивается, слеза наворачивается на глаза.

Ушли и американцы - компании General Motors (Cadillac, Chevrolet) и Ford. В последнее время они работали только по импорту: GM закрыла российское производство Chevrolet еще в 2015 году, а Ford остановил свой завод во Всеволожске Ленинградской области в 2019-м. Американцы вышли из совместного предприятия с российской компанией Sollers, зарезервировав за собой право вернуться в течение 5 лет, если жизнь наладится.

Внешне мягче всех выглядел исход корпорации Stellantis, выпускающей такие популярные бренды как Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Jeep. Они чаще других говорили, что не уходят, а «приостанавливают». Однако будем реалистами: новых машин от производителей нет, и автосалоны распродают складские остатки.

- Даже если кто-то говорит, что хочет вернуться, как, например, концерн Stellantis, то срок они называют не ранее 4-го квартала 2023 года, - говорит Денис Решетников, руководитель дилерского направления автосалонов Fresh Auto. - Я не понимаю, откуда берется такая дата, поэтому при планировании бизнеса с вероятностью 98% считаю, что это просто фигура речи, эквивалентная заявлению об абсолютном уходе, и на эту компанию не рассчитываю — так же, как и на тех, кто прямо заявил об уходе.

В России корпорация владела предприятием «ПСМА Рус» в Калуге, где собирали Peugeot 408 и Citroen C4.

Volkswagen и Skoda выпускались на предприятиях в Калуге Фото: Shutterstock

УЙТИ ПО-КОРЕЙСКИ

Японцы и корейцы тоже потянулись на выход.

- Toyota и Lexus в сентябре 2022 года сообщили о прекращении производства, - рассказал Алексей Тузов.

По утечкам в СМИ, Toyota ищет покупателей на свой завод в Санкт-Петербурге (в поселке Шушары), где выпускались Camry и RAV4.

Также в сентябре компания Nissan продала свой завод в Санкт-Петербурге (поселок Парголово) — он перешел в российскую госсобственность и передан в оперативное управление НАМИ. До закрытия там выпускали Nissan Quashqai, Nissan X-Trail и Nissan Murano. Обслуживание автомобилей этой марки и поставку запчастей, по информации Минпромторга, будет обеспечивать наш АвтоВАЗ (он взял на себя и обслуживание автомобилей Renault).

Приостановил (читай - остановил) поставки и производство на калужском заводе «ПСМА Рус» концерн Mitsubishi. В Калуге собирали популярные кроссоверы Outlander.

Последний гвоздь в крышку гроба японского автопрома в России вбила Mazda. Корпорация решила уйти из страны и передать активы российской группе «Соллерс». Свою долю в предприятии во Владивостоке (там собирали кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda 6) японцы решили отдать российскому партнеру за символический 1 евро, сохранив право обратного выкупа в течение трех лет. Сделка может быть полностью завершена к концу ноября.

С корейскими автомобилями дела не лучше.

- Производство наиболее востребованных на российском авторынке Kia и Hyundai на сегодняшний день остановлено, - говорит Алексей Тузов.

Оба бренда выпускает корпорация Hyundai Motor Company. В России машины собирали в Санкт-Петербурге (Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio) и на калининградском заводе «Автотор» - широкая линейка KIA: Ceed, Sportage, Sorento, Cerato. Корейская корпорация как раз из тех, кто избегает прямо говорить об уходе. В прессе звучат слова «возможно», «один из вариантов».

- Они говорят о приостановке, а не об уходе, но будем смотреть на вещи здраво: поставок нет, производство выключено, ясных перспектив на следующий год не просматривается, , - говорит Денис Решетников.

Toyota ищет покупателей на свой завод в Санкт-Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ПРИДЕТ НА СМЕНУ ИНОМАРКАМ

Что будут выпускать вместо всех этих иномарок - с этим пока никакой ясности. Наиболее понятная ситуация только с наследием Renault. Тольяттинская площадка компании отошла под нашу Lada (с ней все ясно, в этом обзоре ее даже не будем касаться), а на заводе «Москвич» обещают выпускать электромобиль. Какой именно - пока официально не объявлялось. Наиболее вероятно, что это будет нечто на базе китайского JAC, но с эмблемой столичного автозавода. В кооперации участвуют также КамАЗ и НАМИ.

На других оставшихся после иностранцев предприятиях ничего не производится, а будущее — в тумане. И не только потому, что даже те сделки, о которых объявлено, как о свершившемся факте (продажи «Nissan», «Mercedes-Benz» и «Mazda»), юридически не завершены. Просто нет охотников идти на наш рынок.

Освободившиеся площадки займут, скорее всего, китайские компании — а больше и некому. Так, например, площадку Nissan в Санкт-Петербурге планировала освоить китайская компания FAW.

Впрочем, китайцев на все наши заводы может и не хватить.

- Все компании, которые хотели работать в России, уже сделали это, - сказал «КП» автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. - У нас представлены Great Wall Motor (выпускает Haval), Chery и Geely. Первые две — негосударственные компании и не связаны с западным бизнесом. Они могут проводить достаточно независимую политику и работать в России. Geely — также негосударственная компания, но по бизнесу тесно завязана на США, поэтому ожидать от нее повышения активности, например, создания предприятий в России, не стоит. Эта тройка будет расширять свой модельный ряд. Но ожидать прихода других крупных китайских игроков нет оснований, поскольку они сильно связаны с европейскими и американскими компаниями и потому вынуждены действовать с оглядкой.

По информации Алексея Тузова, на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге может развернуться производство не «китайцев», а российских электромобилей E-Neva. Это разработка Обуховского завода (входит в оборонный концерн «Алмаз-Антей»), который специализируется на изготовлении командных пунктов для ракетных войск. У чистой «электрички» запас хода 463 км, а у гибридной модификации (газ + электричество) целых 1000 км! Это похоже, мировой рекорд - от Москвы до Бреста на одной заправке! Молодцы оборонщики, забили Маску баки.

Правда, в серию этот автомобиль пойдет не скоро, да и не факт, что на ниссановском заводе. Но то, что это будет Питер — как говорится, сто пудов. Где еще собирать машину с названием «Нева».

Более реальный российский электрокар — это Evolute, его производят на Липецком заводе электромобилей. Уже выпущено 400 машин, их можно купить у официальных дилеров. Однако цены! В Москве — 3,5 млн рублей, в Питере — лишь на миллион дешевле.

На производство отечественной продукции нацелились и в Калининграде. Завод «Автотор», еще недавно выпускавший 25 различных моделей BMW, Kia и Hyundai, после нескольких месяцев простоя планирует освоить в кооперации с «Росатомом» выпуск электромобилей и ключевых узлов - аккумуляторов и электродвигателей.

«НАСТОЯЩИЙ ПРЕМИУМ УШЕЛ БЕЗВОЗВРАТНО»

Оставшегося запаса фирменных иномарок хватит как минимум до конца года, а то и дольше. Автосалоны взвинтили цены, а у народа покупка нового автомобиля в шкале ценностей если и занимает первое место, то с конца. Поэтому практически все привычные иномарки есть в продаже, причем не только прошлого, но и 2022 года выпуска.

И все же не обошлось без потерь.

- Настоящий премиум ушел безвозвратно, - говорит Денис Решетников. - Китайцы молодцы, подтягиваются год от года, но реально заместить рафинированный немецкий премиум они не смогут. Я говорю об уровне «Мерседеса» класса S. А вот средний сегмент премиальности, например, KIA-Sorento или Lexus, китайцы вполне могут заменить. Нам очень многие сдают свои «лексусы» и «тойоты», говорят: «Ребята, боимся проблем с запчастями, заберите, возьмем китайский». Какой-нибудь Exeed купят - и нормально. Так что массовый сегмент китайцы закрывают хорошо — их машины вполне на уровне Honda CRV, Toyota RAV4, Nissan Quashkai и даже Mersedes GLA. Они красивые, современные, хороши по мультимедиа, по тактильным свойствам — приятно рукой провести. Да и едут вполне себе.

Последний писк китайской моды — это кроссовер Omoda C-5 (компания Chery). Весь такой футуристический, эргономичный, со спортивными сиденьями, напичканный электроникой, как робот-портье в китайском отеле, и разными огонечками, как светомузыка на дискотеке 70-х. Цена — 2,5 млн рублей.

- Буквально за один месяц создалась дилерская сеть этого бренда - 73 дилерских центра, это потрясающий рекорд, - сказал Сергей Целиков.

Еще одна китайская новинка — полноприводный внедорожник Tank концерна Great Wall. Официально его еще не поставляют, и на волне ожидания частники предлагают его, например, во Владивостоке за 5,7 млн рублей. При том, что в Китае в пересчете на наши деньги он стоит 1,5 млн, сообщают автолюбители в комментариях к этой обдираловке.

- Tank позиционирует себя как люксовую модель, - говорит Решетников. - Будут метить в сегмент «Ленд-Крузеров» или тяжелых «Ниссанов».

Ну и самый супер-пупер из Китая — это автомобиль Хун-Цы (переводится как «Красное знямя», а пишется Hongqi) государственного концерна FAW, его прибытие ожидают в конце года. Под этим брендом выпускаются не только привычные кроссоверы, но и благородные лифтбеки, на которых не стыдно и к Госдуме подкатить.

Однако избалованный российский потребитель еще не готов воспринимать китайский автопром в качестве лакшери-класс.

- Не думаю, что народ пересядет с премиальных BMW и «Мерседесов» на китайцев, еще поупирается, - говорит Решетников. - Состоятельные люди еще долго не сдадутся, для них будет параллельный импорт (ввоз в Россию машин, купленных в «третьих странах» без согласия производителей, - Ред.). Он и сейчас работает, и дорогие марки окольными путями поступают через дилеров в автосалоны. Потому что «Порше» он и есть «Порше», и его так просто не заменишь.

По параллельному импорту можно поставлять не только премиум-класс. Например, на днях в Краснодарский край поступила партия Mitsubishi Outlander из ОАЭ. Эксперты ожидают, что в России могут появиться и такие недорогие массовые модели как Chevrolet - только не южнокорейского производства, которые были у нас до санкций, а узбекского завода UzAuto Motors.

Но есть в этом бизнесе и свои тонкости.

- Некоторые компании препятствуют параллельному импорту своих марок, - говорит Денис. - Например, китайцы против ввоза своих автомобилей из Казахстана в Россию, потому что при таких поставках машины на нашем рынке оказываются дешевле, чем поставленные непосредственно из Китая. А KIA, например, относится к этому спокойно.

По системе параллельного импорта в Россию ввозят такие автомобили, как Range Rover, Land Rover, Jeep, Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen, дополняет Алексей Тузов. Причем, у последней, по данным «Автостата» хорошо заходит в последние месяцы электромобиль id4.

Еще один канал пополнения нашего автопарка — это завоз топовых европейских и японских моделей с ярлыком «Made in China». Ну а что — чем «Мерседесы», собранные в Китае, хуже турецких и российских, которые мы с радостью покупали до санкций.

В автосалонах уже можно встретить китайские Хонды, Фольксвагены и непривычный для российского рынка кроссоверы Mazda CX-4.

- Думаю, такая тенденция сохранится и расширится, - считает исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что будет с техобслуживанием

В основном отъезжающие автопроизводители позаботились о техобслуживании своих автомобилей, в том числе, о гарантийном ремонте. Соответствующие заявления сделали компании Volvo, Hyundai (марки Kia и Hyundai), Mitsubishi, Mazda.

Не останутся без помощи и владельцы «Мерседесов». Сервисом проданных в России автомобилей этой марки займется компания «Автодом», дилер Mercedes-Benz. Заботу о владельцах Renault и Nissan взял на себя АвтоВАЗ.

Концерн VAG разослал своим дилерам письмо, в котором сообщил, что продолжит выполнять свои гарантийные обязательства перед клиентами, однако сроки поставок запчастей будут увеличены.

А что американцы? «Представители General Motors (Cadillac, Chevrolet), оставили автовладельцев и дилеров один на один со своими проблемами с ремонтом и обслуживанием автомобилей», - сказал KP.RU Алексей Тузов.

Вообще, по закону обязательства перед покупателем несет дилер, продавший машину. Санкции и прочие сложности с головной компанией в перечень форсмажорных обстоятельств не входят. Но многие производители ведут себя по совести. Вплоть до того, что готовы оплачивать доставку деталей для гарантийного ремонта по параллельному импорту. Правда, слишком широко это не афишируют - мало ли, как может аукнуться лояльность к России.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Продажи новых авто в России*, тыс. шт.

Год 2018 2019 2020 2021 2022 (10 месяцев)

Количество, тыс шт 1634 1593 1461 1516 518 (-60% к 10 мес 2021)

За 10 месяцев продано 3,95 млн авто с пробегом, на 21% меньше, чем за тот же период 2021 года.

Динамика продаж новых авто в 2022 году, тыс шт

Январь 86

Февраль 99

Март 79

Апрель 28

Май 27,5

Июнь 32,7

Июль 35,6

Август 42,6

Сентябрь 44,4

Октябрь 43,3

ТОП-10 самых продаваемых марок в октябре 2022 года

Марка Продано, тыс шт Рост/снижение продаж к октябрю-2021

Lada 17,1 -24%

Haval 4,3 +8,4%

Chery 3,8 -16%

KIA 2,74 -83,2%

Hyundai 2,72 -78,6%

Geely 2,5 -11,7%

Renault 1,5 -78,6%

Chery/CheryExeed 1,2 +473%

Toyota 1,1 -88,2%

УАЗ 0,8 -55,4%

КСТАТИ

В октябре 2022 года россияне приобрели 286 новых электромобилей – на 37% больше, чем в сентябре и на 59% больше, чем в октябре 2021 года.

Откуда в Россию ввозят автомобили: новые…*

Страна Доля,%

Китай 62,6

Казахстан 6,6

ОАЭ 5,3

Южная Корея 4,7

Белоруссия 3,8

Япония 3,5

Армения 3,2

Германия 1,3

Прочие 9

Всего 11 292

…и с пробегом*

Страна Доля,%

Япония 68

Белоруссия 8

Армения 6,9

Германия 5,7

Южная Корея 4,4

Грузия 2,2

США 1,2

Прочие 3,6

Всего 27 071

* Данные за сентябрь 2022 года

Импорт легковых авто в 2022 году: новых…

Месяц Количество, тыс. шт.

Январь 17,7

Февраль 24,9

Март 8

Апрель 11,5

Май 7,85

Июнь 8,7

Июль 8,8

Август 10,1

Сентябрь 11,3

...и с пробегом

Январь 10,7

Февраль 11,4

Март 12,8

Апрель 10,1

Май 10,6

Июнь 15,9

Июль 17

Август 23,3

Сентябрь 27,1