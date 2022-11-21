Из обороны - в атаку

Расчеты ведут наблюдение за воздушным пространством и уничтожают электромагнитным импульсом обнаруженные дроны противника.

После назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим специальной военной операцией (СВО) ситуация на поле боя стала заметно меняться. Наши войска не только успешно удерживают линию фронта, но и на многих участках атакуют противника, продвигаясь вперед. Такая тактика позволяет все больше захватывать стратегическую инициативу. И тут есть разные причины. Какие же? Важнейшая из них заключается в том, что управление СВО теперь находится в одних руках.

Раньше силовики подчас действовали разрозненно, из-за чего при наступлении или обороне не было четкой координации. С приходом Суровикина удалось наладить эффективное взаимодействие между частями Российской армии, Росгвардии, корпусами народной милиции ДНР/ЛНР, чеченскими подразделениями и вагнеровцами, отрядами БАРС (боевой армейский резерв специальный) и добровольцев.

А объявленная Президентом РФ частичная мобилизация помогла выровнять соотношение сил на ряде участков фронта и стабилизировать ситуацию. В наши войска с каждым днем прибывает все больше мобилизантов и добровольцев, прошедших боевую подготовку в тылу. А заодно становится больше новой и модернизированной боевой техники, значительно растет интенсивность артиллерийских, ракетных и авиационных ударов по врагу.

Вот как один из украинских военнопленных рассказывал о своих впечатлениях после таких ударов: «Мощь, количество, калибр - это огневой вал круглосуточный. По разным точкам - огонь, огонь и огонь. Какое уж тут наступление?»...

За последние недели на всех направлениях атаки противника были успешно отбиты. Так было под Купянском и Изюмом, под Херсоном и Николаевом, под Бахмутом и Авдеевкой, под Запорожьем и Криворожьем.

БОЕВЫЕ БУДНИ

«Удары высокоточным оружием со стороны Вооруженных сил РФ снижают военный потенциал противника, - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании. - Мы продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины».

При этом Шойгу сделал акцент на том, что российские военные «принимают исчерпывающие меры, чтобы не допустить гибели мирных украинцев». По словам министра, только за 10 дней российские силы ПВО перехватили более 200 снарядов к РСЗО HIMARS американского производства и уничтожили почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели. Кстати, о наемниках. В ходе спецоперации уже отправлены на тот свет сотни «диких гусей» из разных стран. Трупы тех, кто при жизни хотел за немалые деньги поучаствовать в «украинском сафари», теперь в мусорных мешках переправляют в Европу, в те страны, откуда они прибыли. Украинские военные, попавшие в плен, признаются, что больше всего среди наемников поляков и британцев. Причем останки многих из них остаются на поле боя в безвестных могилах - украинцы, как животных, зарывают их в землю где попало. Возможно, именно по этой причине поток иностранных наемников на Украину резко снизился.

ВПЕРВЫЕ НА ПОЛЕ БОЯ

Многие образцы российской боевой техники появились на поле боя впервые.

Например, боевые машины десанта БМД-4М. Их главный козырь - 100-миллиметровая пушка 2А70, позволяющая при определенных условиях на равных противостоять даже танкам.

Состоялась и премьера тяжелых 203-миллиметровых самоходок 2С7М «Малка». Их огонь корректируют с разведывательных беспилотников. А наиболее важные объекты уничтожают управляемыми (весом в 100 кг!) снарядами, наводящимися по лазерному лучу.

В Донбассе впервые появились и новейшие артиллерийские системы «Коалиция-СВ». Это самоходки с непривычно длинным стволом. САУ полностью автоматизирована. Все расчеты проводит бортовой компьютер, а снаряды по его команде подает робот. Новая система значительно повысила ударную мощь и эффективность отечественной артиллерии. Иностранцы уже прозвали систему «русской кувалдой». Целями ее становятся командные пункты, средства ПВО и ПРО, полевые аэродромы, линии снабжения и рокадные дороги в глубоком тылу противника.

По особой технологии хромированный ствол и активно-реактивные боеприпасы позволяют «Коалиции» уничтожать цели противника на дальности до 70 - 80 км.

Вышли на сцену войны и новые реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек».

На поле боя впервые появилась боевая машина поддержки танков (БМПТ) с грозным названием «Терминатор».

На участке Попасная - Северодонецк танковые группы, в которые он входил, не только организовали окружение частей ВСУ, но и загнали передовые подразделения украинской армии в огневой мешок. Вооружение «Терминатора« - две 30-мм автоматические пушки 2А42, 7,62-мм пулемет, гранатометы АГ-17Д и противотанковый комплекс «Корнет».

Воздушно-космические силы РФ впервые применили на Украине новый авиационный разведывательный комплекс. Он построен на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Машина может с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС.

В ходе спецоперации впервые применяются беспилотники «Орлан-10» в ударном варианте. Ранее с помощью этого беспилотника проводилась воздушная разведка, в ходе которой артиллеристам передавались координаты целей. В ударном же варианте «Орлан-10» получили четыре подвесные осколочно-фугасные бомбы, радиус поражения каждой из которых составляет 10 метров.

Боевая работа ручного комплекса борьбы с беспилотниками «Гарпун» особенно важна в районах дислокации и боевых позиций подразделения артиллерии.

В ходе СВО успешно прошли боевое крещение и многие другие средства поражения противника. Взять, например, ракету воздушного базирования Х-32 (ее носитель - дальний бомбардировщик Ту-22М3М).

И чем же она уникальна? А тем, что летит к цели на высоте 40 км и со скоростью 5400 км в час. В мире сегодня нет таких средств ПВО или ПРО, которые могли бы сбить ракету, летящую с такой скоростью. Тем более что самолет-носитель может запускать Х-32 за 1000 или 600 км до зоны поражения противником. А если он вздумает повлиять на электронные мозги ракеты, то это ему не удастся - на Х-32 установлена новая помехозащищенная радиолокационно-инерциальная система наведения с радиокомандной коррекцией и привязкой к рельефу местности.

Россия впервые применила на Украине легкий, бесшумный и чрезвычайно опасный для пехоты 82-мм миномет «Галл».

Главная его фишка - хитрые боеприпасы особой конструкции, позволяющие стрелять действительно бесшумно: звук сопоставим с выстрелом из автомата Калашникова с глушителем. Учитывая, что дальность миномета более километра, местоположение орудия обнаружить невозможно, особенно если спецоперация или диверсионная вылазка проводится в темное время суток. А скорострельность у «Галла» высокая - до 15 снарядов в минуту!

Это уникальное оружие разработано для подразделений специального назначения и, по словам военных, значительно превосходит по характеристикам зарубежных «одноклассников».

ЧТО ВПЕРЕДИ?

Сегодня самый опасный участок фронта для Российской армии и ее союзников - на Херсонском направлении. Противник готовился «утопить в Днепре» нашу группировку на правом берегу реки и захватить город. Поэтому было решено предложить горожанам эвакуироваться из Херсона. Одновременно командование СВО приказало войскам строить оборонительные позиции. 9 ноября было принято непростое решение - на восточный берег Днепра отвести и войска. Главное, что Зеленскому не дали исполнить приказ американских хозяев взять город до 8 ноября - день выборов в конгресс США. Ведь в случае своей победы противники финансовой и оружейной помощи Украине обещали «перекрыть дыхалку». Потому Киеву кровь из носа был нужен крупный военный результат. Россияне, осуществив маневр, сейчас усиливают основную группировку резервами, перебрасывая их на другие направления. Что будет дальше, покажут события ближайшего времени.

Следите за развитием ситуации в ближайших специальных выпусках «Комсомольской правды».