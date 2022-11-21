Цифровизация все активнее проникает в сферу общественного транспорта

Максим Исаев на форуме «Транспорт России» 2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О деталях цифровых изменений в транспортной системе страны рассказал заместитель генерального директора компании «Датапакс» Максим Исаев, который посетил открытую студию медиагруппы «Комсомольская правда» на форуме «Транспортная неделя-2022».

«ТРАНСПОРТ ПО ЗАПРОСУ»

- Максим, «Транспортная неделя» - это хорошая возможность компаниям показать себя во всей красе другим представителям отрасли. Чем ваше предприятие похвасталось?

- Соглашусь с вами: такого масштаба форум – это правильная площадка для коммуникации: поделиться опытом, узнать о новинках... То есть мы полностью поддерживаем такие сообщества. Они двигают всю нашу отрасль вперед. А транспортная отрасль – это основополагающая артерия любого, наверное, города, региона, да и Российской Федерации в целом.

Сегодня мы демонстрировали наши цифровые сервисы. Показали, что мы достаточно опытные в теме пассажирского общественного транспорта. Практически четверть всего общественного транспорта нашей страны управляется с помощью наших сервисов. Мы представили недавно реализованный проект в Тверской области, который перевернул всю сферу пассажирского общественного транспорта. Скажем, если раньше отдельные цифровые сервисы создавались для решения конкретных задач, то сейчас подход существенно видоизменился. Тверской опыт показал, что должно быть комплексное цифровое решение, которое охватывает все аспекты управления общественным транспортом. Для того чтобы это управление сделать эффективным как для региона, который организовывает общественный транспорт, для перевозчика, который, собственно, предоставляет эту услугу для пассажиров, так и для самого пассажира, чтобы он мог этим транспортом комфортно пользоваться.

Мы также презентовали один из своих новых сервисов, который называется «Транспорт по запросу». Что это такое и как это отличается от регулярного транспорта? С помощью мобильного приложения пассажир формирует заявку, откуда и куда он хочет проехать. Система автоматически агрегирует весь спрос от пассажиров и выстраивает таким образом рейс, чтобы он охватил максимальное количество пассажиров, собрал их всех и довез в нужное время до своего конечного пункта назначения. Такой подход существенно видоизменяет логику общественного транспорта и помогает сделать его более эффективным и удобным, гибким для пассажиров. Мы знаем, что в нашей стране есть уголки, где транспорт ходит редко или вообще недоступен. А такой сервис помогает обеспечить 100% населения транспортными услугами.

- Какой была реакция у экспертов, которым вы презентовали этот проект?

- Реакция положительная. Потому что все инновации в области управления транспортом повышают всю цифровизацию общественного транспорта. Поэтому важно эти сервисы не создавать как отдельные какие-то разработки, важно, чтобы они, наверное, укладывались в какую-то единую концепцию, транспортную стратегию, которая у нас есть, чтобы они друг друга дополняли, а не конкурировали. И тогда такие сервисы способны для пассажира предоставлять наиболее качественную услугу.

ОПЛАТА В ОДИН КЛИК

- Сегодня вы планируете подписать соглашение. В чем его суть?

- На рынке большое количество крупных игроков, которые в своей отрасли являются достаточно опытными экспертами. Сегодня мы планируем подписать соглашение с компанией «МТС Авто», которая также занимается автоматизацией общественного транспорта. Они делают «умные» бортовые компьютеры для транспортных средств, которые можно интегрировать со всеми нашими системами, которые позволяют управлять, планировать, контролировать перевозки на общественном транспорте. Планируем, что от такой синергии мы получим еще больше эффектов как для управления этим общественным транспортом, так и для контроля его.

- Если рассуждать с точки зрения обычного россиянина, что ему это даст?

- Для каждого пассажира качество общественного транспорта измеряется вполне понятными критериями: регулярно приходит на остановочный пункт в соответствии с расписанием, управляется, контролируется. У пассажира появляются сервисы в виде мобильного приложения, где он может спланировать свою поездку. То есть он может посмотреть движение транспорта на карте онлайн, спланировать маршрут с учетом пересадок, да и оплатить проезд прямо из мобильного приложения (не нужно прикладывать карту к валидатору, искать наличные). Человек просто открывает приложение, которое понимает, в каком транспортном средстве находится пассажир, по какому маршруту следует, какова стоимость проезда. Пассажир в один клик оплачивает проезд, нажимая «подтвердить свою оплату». Ну, и дальше, конечно же, может оставить обратную связь о качестве работы общественного транспорта, на что-то пожаловаться или, наоборот, какие-то пожелания к улучшению. То есть это такой двусторонний канал связи транспорта с пассажиром, который позволяет пассажиру быть ближе к общественному транспорту.