Новые кадровые назначения

Ветеран боевых действий стал замминистра строительства и ЖКХ

Бывший кандидат в мэры Бийска Андрей Нагайцев занял место заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР. На этой должности он начал работать еще до проведения референдума, фактически с 9 сентября. Контролировал ход восстановительных работ и подготовку к отопительному сезону в Мариуполе. В коммунальной сфере Нагайцев имеет большой опыт - в Бийске он занимал пост замглавы по вопросам ЖКХ, а в 2010 году участвовал в выборах главы города, но проиграл из-за нехватки всего нескольких десятков голосов.

Андрей Нагайцев.

С 1996 до 2010 года Андрей Нагайцев служил в ФСБ, он - ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Несколько лет Нагайцев был депутатом Бийской гордумы. В 2015 году включился в работу «Единой России». С 2021 года 50-летний Нагайцев проходит обучение в РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление».

1 ноября Андрей Нагайцев приехал в Волноваху, чтобы проинспектировать строительство и восстановление жилых домов и важных социальных объектов. В городе фактически не осталось целых зданий. Во время отступления украинские боевики разрушали все, что только могли.

- Отмечу качественное строительство новых пятиэтажных домов, один из которых уже готов к приему новоселов, - похвалил Нагайцев строителей. - В доме установлен лифт, есть своя котельная. В квартирах выполнен ремонт «под ключ», есть необходимая мебель, электроплиты, сантехника. Очень порадовал объект для временного размещения жителей Волновахи. В здании бывшего общежития выполнен капитальный ремонт, комнаты оборудованы всем необходимым. На этаже имеются прачечная, кухня, душевые комнаты и санузлы. Есть холодная и горячая вода.

Команду управленцев Мариуполя усилит экс-мэр Иркутска

Новое крупное назначение ожидается и в Мариуполе. Бывший мэр Иркутска Дмитрий Бердников в скором времени будет назначен первым заместителем главы администрации Мариуполя. Об этом 4 ноября заявил врио главы республики Денис Пушилин. Он лично представил Бердникова сотрудникам мэрии города. Также Пушилин отметил, что в городах и районах после вхождения в состав России администрации сталкиваются «с неполным пониманием бюджетных процессов».

Дмитрий Бердников.

- Дмитрий Бердников усилит команду, поможет в целом городу выстоять с теми вызовами, которые есть. Связаны они с наступлением холодов, с тем, что восстановлению подлежит очень много домов. Проблем остается много, несмотря на титанический труд и энергетиков, и газовщиков, и строителей. Тем не менее мы видим, что много горожан остаются в сложных условиях, - сказал Денис Пушилин.

Дмитрий Бердников получил два высших образования по специальностям «теплогазоснабжение и вентиляция» (квалификации «инженер-строитель») и «юриспруденция» (квалификации «юрист»).

Работал мастером, прорабом, директором завода, больше 20 лет занимал различные руководящие должности в частных компаниях. В 2015 году стал мэром Иркутска, в 2020 году - первым замгубернатора Иркутской области. С 2021 года он - первый зампред правительства Республики Саха (Якутия).