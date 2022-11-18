Юные инспекторы движения приняли Резолюцию о развитии движения ЮИД в России

В пресс-центре «Россия сегодня» прошел круглый стол, приуроченный к 80-летию начала этой операции.

С 13 по 16 ноября в Москве проходил Всероссийский форум юных инспекторов движения «Я выбираю ЮИД». Участниками Форума стали 276 юных инспекторов движения из 68 регионов России, а также их педагоги-наставники. Участники Форума обменялись эффективными практиками и методиками проведения мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, а также создали множество креативных проектов: разрабатывали социальные кампании и ролики социальной рекламы. Для детей организовали мастер-класс «Навыки и профессии будущего» и интеллектуальную игру «Дорога вперед». Наибольший интерес ребят вызвали выездные экскурсии в технопарк «Московский транспорт» и музей Госавтоинспекции России.

В пресс-центре «Россия сегодня» прошел круглый стол, приуроченный к 80-летию начала этой операции.

В рамках Форума его участники приняли Резолюцию, определяющую стратегию развития движения ЮИД в стране. В документ вошли предложения, сформулированные как самими юными инспекторами движения, так и их педагогами. Так, основными принципами ЮИД стали просвещение, волонтёрство, наставничество и профориентация детей. А миссией – воспитание социально активных и ответственных граждан через обучение основам безопасности дорожного движения. В ближайшее время все предложения участников Форума опубликуют на профильных интернет-площадках, где их можно будет обсудить, а также проголосовать за них .

«Министерство просвещения Российской Федерации всегда слышит и поддерживает детские инициативы. И замечательно, что сами дети, которые являются творцами и создателями своих идей, предлагают новые инициативы. Именно они лягут в основу формирования стратегии развития движения ЮИД в стране. Мы с нашими коллегами из Госавтоинспекции обязательно все идеи рассмотрим, чтобы в будущем воплотить их», - подчеркнула директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Лариса Фальковская.

В пресс-центре «Россия сегодня» прошел круглый стол, приуроченный к 80-летию начала этой операции.

Организатором мероприятия выступило Министерство просвещения Российской Федерации при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Организационно-методическое и экспертное сопровождение оказывает ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий».

СПРАВКА "КП"

ЮИД – это большое межгосударственное движение, которое объединяет более 440 тысяч школьников в России и за рубежом. ЮИД помогает развиваться, знакомиться с социально значимыми профессиями, получать новые знания и умения, учит добровольчеству и ответственности, помогает заводить друзей по всей стране и за ее пределами. На сегодняшний день ЮИД насчитывает 34 тысячи отрядов по всей стране, их деятельность активно поддерживается Госавтоинспекцией МВД России и Министерством просвещения России.