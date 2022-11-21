Подготовка к зиме продолжается

Замена подземной трубы в районе речки Беленькая в Лисичанске.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин сообщил, что план подготовки к отопительному сезону в ЛНР выполнен на 99,6%. На особом контроле ситуация с подготовкой к зиме территорий, имеющих наибольшее количество поврежденных и разрушенных объектов, в ЛНР это Северодонецкая агломерация. Туда, где источники теплоснабжения разрушены, привезут и установят блочно-модульные котельные. Продолжаются работы по обследованию объектов.

- Хочу поблагодарить строителей, работников жилищно-коммунального хозяйства, участвующих в подготовке к зиме, энергетиков, газовиков, дорожников и железнодорожников, которые работают в непростых условиях на этих территориях, - отметил Ирек Файзуллин.

Для начала восстановления Северодонецка уже все подготовлено, необходимо лишь дождаться стабилизации оперативной обстановки.

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПОМОГАЮТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ДОМА

В Рубежном местные жители совместно с представителями коммунальных служб утепляют дома. Материалы в город привозят волонтеры и регионы-шефы.

Люди рассказывают, что весной, когда в городе были ВСУ, они поднимали гранатомет прямо на крышу и стреляли, тогда в подъезде и посыпались все окна.

Жительница Рубежного Елена.

- Когда я вернулась, полностью были разбиты все девять этажей. У нас и у соседей до пятого этажа полностью вылетели все окна, - говорит жительница Рубежного Елена.

В Лисичанск из шефского региона Татарстана 2 ноября прибыл гуманитарный груз. В фурах привезли строительные материалы для восстановления жилого фонда и социальных объектов, разрушенных в результате боевых действий. Из Казани доставили полиэтиленовую пленку, чтобы жители смогли закрыть оконные проемы. Пленку можно получить в штабе гуманитарного центра «Единая Россия», предварительно необходимо оставить заявку.

Параллельно работают коммунальщики Лисичанска. Они проводят замену подземной трубы в районе речки Беленькая, чтобы как можно быстрее обеспечить людей водой и уже потом запустить отопление.

Владимир Приз.

- Мы заинтересованы в быстром возобновлении водоснабжения города, мы в этом городе живем, болеем за город. Рабочие стараются и в выходные работают - все зависит от нас, - говорит мастер центрального участка по водоснабжению «Лисичанскводоканала» Владимир Приз.