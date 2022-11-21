В Камышном открылся новый пункт временного размещения беженцев

В селе Камышное, что в Станично-Луганском районе, открылся пункт временного размещения (ПВР) для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за агрессивных действий киевских властей. Строители из Волгоградской области оборудовали его на базе бывшей школы (закрытой в 2021 году) в кратчайшие сроки. В здании отремонтировали пищеблок, санузлы, системы отопления и канализации, электроснабжение, заменили кровлю и освещение, приобрели оборудование для комфорта людей: мебель, посуду, постельное белье, подушки, одеяла, утюги, чайники, бытовую химию, предметы личной гигиены и другое, а также благоустроили территорию. Новый ПВР рассчитан на 150 человек.

В администрации региона отметили, что стоимость работ и закупок составила шесть миллионов рублей, эти средства были получены из областного бюджета.

- Здесь все сделано для комфортного пребывания беженцев, чтобы люди в это непростое время чувствовали себя как дома. Подведены коммуникации, есть все необходимое, - говорит житель села Михаил. - Строители работали быстро, но делали все качественно, с душой. Конечно же, им за это большое спасибо.

Леонид Пасечник.

Перед приемом людей новый пункт размещения беженцев посетил временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

- Работа проведена огромная. Хочу выразить слова огромной благодарности за заботу о жителях ЛНР, за заботу о людях, которые попали в сложные жизненные ситуации, остались без жилья, возможно, без документов, без средств к существованию, - обратился Пасечник к представителям Волгограда. - Подобные пункты временного размещения очень важны для нас и всей нашей республики.

В ходе инспекции Пасечник отметил, что в ЛНР в случае необходимости будут создаваться аналогичные пункты временного размещения.

Михаил Битюцкий.

- В начале специальной военной операции Волгоградская область приняла более 400 беженцев из ЛНР, - говорит руководитель координационного штаба Волгоградской области при администрации Станично-Луганского района Михаил Битюцкий. - Вся наша работа, которая здесь ведется, проводится нами, волгоградцами, плечом к плечу с жителями и руководством района. Как наши братья воюют вместе, так мы вместе и работаем.

Тем временем благодаря Волгоградской области в Станично-Луганском районе появилось три новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), оснащенных необходимым медицинским оборудованием. Они расположены в отдаленных селах Степовое, Казачий и поселке Благовещенка, жители которых в сложившихся условиях не могли получать высококвалифицированную помощь.

- Мы получили ФАПы, оснащенные по всем требованиям, которые существуют в Российской Федерации, - уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. - Это и укладки для оказания экстренной, неотложной медицинской помощи, и оборудование, которое позволяет диагностировать, чтобы оказать своевременную помощь.