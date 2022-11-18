Что будет дальше с режиссёром «Ералаша», которому в два раза уменьшили срок за педофилию

По версии самого Ильи Белостоцкого, все его злоключения связаны с креслом босса киножурнала «Ералаш»

Московский городской суд приговорил бывшего режиссера «Ералаша» Илью Белостоцкого к 6,5 годам колонии общего режима. Решение Солнцевского суда, по которому киношник должен был провести в колонии строгого режима 14 лет, изменено. Напомним, Белостоцкого обвиняли в изнасиловании 12-летнего ребенка. Защита режиссера оспорила первый приговор.

«ПЕРЕНОЧУЕТ У МЕНЯ»

Об эпизоде, вокруг которого закрутилось уголовное дело, Белостоцкий рассказал сам - на страничке в соцсетях режиссера было опубликовано сообщение, написанное им из СИЗО. (И, вероятно, переданное через адвоката, - Авт.).

«У меня есть подруга-актриса, у которой есть сын. Однажды мы с парнишкой, на тот момент ему было почти 13 лет, посетили один из столичных театров вдвоем, поскольку мать была на съемках. Вечером после спектакля мать подростка еще не освободилась, и было непонятно, когда у нее все закончится. В связи с этим, а также с тем, что проживают они в Подмосковье, нами было решено: сын переночует у меня, а наутро я передам его с рук на руки, что и было сделано, после чего мы попросту забыли про этот случай…»

По версии следствия, в ту ночь мальчик был изнасилован. Что подтверждалось показаниями школьника.

Однако после апелляции защиты Белостоцкого в Мосгорсуде статью обвинения переквалифицировали на более легкую - «Развратные действия сексуального характера в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Почему?

«ДЕВЧОНКИ И МАЛЬЧИШКИ»

Илья Белостоцкий (сейчас ему 49 лет) родом из Челябинска. После школы поступил в мединститут, но бросил его и закончил в итоге Челябинский государственный институт культуры и искусства. Затем переезд в Москву, режиссерский факультет ВГИКа. С 2005 года начал снимать сюжеты для детского журнала «Ералаш». Сотрудничал с Борисом Грачевским до 2020 года, параллельно снял несколько эпизодов для криминального сериала «След» и один полнометражный фильм - «Бегство рогатых викингов» по книге знаменитого детского писателя Владислава Крапивина. Сам Крапивин поначалу участвовал в проекте, но в итоге рассорился с Белостоцким. Как вспоминал сам мэтр, ему не нравилось, что режиссер был излишне жесток к детям…

Илью Белостоцкого задержали в октябре 2020 года. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тогда сообщила kp.ru, что материалы об его «деятельности» волонтеры еще больше десяти лет назад передавали и в правоохранительные органы, и в «Ералаш».

Илья Белостоцкий может выйти на свободу уже через три года

ДЕМОСФЕН ИЗ ДАРКНЕТА

Волонтеры следили за закрытыми форумами педофилов. Извращенцы там хвастались друг перед другом, описывая совращенных ими детей, публиковали фотографии. Все прятались под никнеймами, но личности некоторых все-таки удавалось вычислять.

Среди «звезд» этой тусовки в середине 2000-х появился некий DEMOSFEN. Он писал эротические рассказы про взрослых дядь и их отношения с мальчиками. Волонтеры уверены, что под этим ником скрывался Белостоцкий.

- Было понятно, что DEMOSFEN - человек из мира искусства, который имеет доступ к детям-актерам, - рассказывает участник Лиги безопасного интернета, пожелавший сохранить свое имя в секрете. - Этот человек был в разработке несколько лет. Конечно, не только он. Нам удавалось добывать важную информацию, доказательства, которые затем передавались силовикам. Например, так был арестован педофил Александр Поздеев, который много лет работал директором профессионального училища в Вольске Саратовской области (получил 15 лет колонии строгого режима).

«ПОКАЖИТЕ ИМ ФОТО!»

Заявление Лиги безопасного интернета с фактурой по педофилу DEMOSFEN поступило в Следственный комитет 11 ноября 2021 года. Рассмотрели его 8 декабря. (В распоряжении редакции есть копия официального ответ ведомства). Но к тому времени уголовное дело уже несколько дней было в суде. То есть, собранная волонтерами фактура в расследовании даже не учитывалась.

- DEMOSFEN всегда был аккуратен и шифровался, в лицо его знали лишь несколько педофилов. Мы говорили: допросите таких-то и таких-то - часть этих людей уже сидит. Покажите им фото Белостоцкого! Но увы… Одно я знаю точно: рецидив у этой публики, сколько бы они ни отсидели, как бы ни были наказаны, близок к 100%.

Об эпизоде, вокруг которого закрутилось уголовное дело, Белостоцкий рассказал сам - на страничке в соцсетях режиссера было опубликовано сообщение, написанное им из СИЗО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Кто-то их прикрывает»

Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета:

- Педофилы действуют хитро и заранее готовятся к совершению преступлений. Многие из них на закрытых форумах дают друг другу юридические советы, как избежать уголовного преследования. Есть специализированные адвокаты, которые помогают им уйти от наказания. Мы уверены, что существует педофильское лобби. Все инициативы законодателей, которые ужесточили бы наказание для педофилов, не получают «хода» уже много лет.

Нынешнее решение суда вызывает недоумение. Статья 38 Конституции России говорит о том, что «материнство и детство, семья находятся под защитой государства». Чем руководствовался суд в данной ситуации - непонятно. Вопрос защиты детей, которые в будущем могут пострадать от действий извращенца, явно не был в приоритете.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Грачевский выразил намерение сделать меня наследником»

По версии самого Ильи Белостоцкого, все его злоключения связаны с… креслом босса киножурнала «Ералаш». На страничке режиссера в октябре текущего года было опубликовано его заявление. Цитата:

«В начале июля 2020 года Борис Юрьевич (Грачевский, - Авт.) пригласил меня на важный разговор <…> Он предложил мне в будущем стать руководителем киножурнала, а чтобы никто не мог вмешиваться в это руководство, Борис Юрьевич выразил намерение сделать меня наследником всех принадлежавших ему активов «Ералаша» <…> Стоит ли говорить, что я ответил принципиальным согласием на предложение шефа».

Однако в октябре 2020 года Илья Белостоцкий был арестован. А в январе 2021-го Борис Грачевский скончался от последствий ковида.

Впрочем, официально фамилия Белостоцкого в списке даже потенциальных наследников Грачевского при жизни создателя «Ералаша» никогда не мелькала. Слова режиссера ничем не подтверждаются. В настоящий момент продолжаются суды между законными наследниками мэтра - двумя женами Грачевского, его детьми и компаньоном по бизнесу.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

Выйдет по УДО?

Многих удивил такой крутой поворот в итоговом приговоре. Обычно суды вышестоящей инстанции если и сокращают сроки, то лишь на год-два. А тут - переквалификация статьи обвинения, замена колонии строгого режима на общий, сокращение срока в два с лишним раза.

- Такая корректировка означает - Мосгорсуд признает, что районный суд вынес приговор с нарушением закона. Иначе городской суд оставил бы приговор без изменения, - объясняет kp.ru адвокат и бывший следователь МВД Александр Карабанов.

Как прокомментировал kp.ru адвокат Вадим Багатурия, если речь идет о наказании за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, то прошение об условно-досрочном освобождении можно подать только через три четверти прошедшего срока. То есть, в данном случае при наказании в 6,5 лет, примерно через пять. (С учетом двух лет в СИЗО это осень 2025 года).

Однако это решение еще не окончательное. Его может оспорить прокуратура.