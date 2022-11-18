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Звезды18 ноября 2022 18:55

Видео встречи Натальи Водяновой с сестрой, которую назвали ее тайной дочерью, рвет сердце

Наталья Водянова разрыдалась при виде брошенной сестры, которую назвали ее тайной дочерью
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Водяновой на момент рождения Маши было 18 лет

Водяновой на момент рождения Маши было 18 лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча Натальи Водяновой с брошенной сестрой Машей в аэропорту стала достоянием общественности. Теперь девушку зовут Дженнифер Бернс. В младенчестве ее отдали в приемную семью, 20 лет девочка жила у американцев, а потом с помощью ДНК отыскала Водянову. Меж тем в Сети подозревают, что чудом найденная сестра супермодели на самом деле ее тайная дочь.

Видео, на котором происходит встреча Натальи Водяновой с Дженнифер Бернс в аэропорту, рвет сердце. Модель не могла скрыть слез и крепко прижала родственницу к себе. После этого к девушке подошел муж звезды подиумов Антуан Арно и смахнул с глаз слезы.

Пользователи соцсетей бурно реагируют на трогательные кадры. Одни рады воссоединению сестер, а другие говорят о том, что Дженнифер - определенно тайная дочь Натальи. "Это дочь ее", "Она вполне может быть дочкой самой Натальи, отдала, чтобы карьере не мешать", "Похоже, это ее дочь. Она отдала ребенка, которого родила в 18", - уверены комментаторы.

Особенно любознательные даже раскопали снимки модели с фотографом Алексеем Васильевым, с которым Наташа сотрудничала в начале своей карьеры. Именно его сетевые Пинкертоны записали в отцы Дженнифер. Мол, Маша - копия Васильев. Сам Алексей так прокомментировал ситуацию.

"Наташа - выдающаяся модель, женщина, деятель. Ее история привлекает внимание. И как мы можем лишать всех обсуждающих возможности строить догадки. Есть сходство черт моих и вот дочери или сестры Водяновой, которая появилась. Пока я ограничусь этим комментарием", - отметил Васильев.

Напомним, Наталья Водянова дала интервью американскому Vogue, в котором поделилась радостной новостью о том, что воссоединилась с младшей сестрой. Супермодель призналась, что ее мама Лариса, воспитавшая троих дочек - Наташу, Оксану и Кристину, родила еще и четвертую. Ее нарекли Машей. Но кроху решено было отдать в другую семью, так как у мамы Водяновой не было денег. По словам модели, именно она уговорила мать отдать Машу, поскольку не хотела для девочки тяжелого детства.

В итоге Машу забрала пара из США. Американские родители увезли ребенка в Северную Каролину. Там они дали девочке новое имя Дженнифер.

Стоит отметить, что Водяновой на момент рождения Маши было 18 лет. К тому времени она уже была очень известной моделью. Как предполагают поклонники звезды, Маша - ее дочь. Успешно начавшаяся карьера девушки могла разрушиться из-за материнства, поэтому Наталья могла отказалась от ребенка. Сейчас модели сорок, а Дженнифер - 22 года.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИНаталья Водянова, досье KP.RU