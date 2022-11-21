Детские cады будут восстановлены

Восстановленный детский сад в Волновахе.

Российские регионы при координации Минстроя России продолжают помогать республикам Донбасса в восстановлении школ и детских садов. Работы ведутся беспрерывно по всей территории республики. В зданиях меняют окна, перестилают крыши, приводят в порядок коммуникации, усовершенствуют пищеблоки, комнаты для групп.

- В рамках восстановления социально значимых объектов, расположенных на территории республики, отремонтированы и запущены в эксплуатацию 73 детских дошкольных учреждения. До конца года еще 100 детсадов примут юных воспитанников, - сообщили в Минстрое России.

В ведомстве также сообщили, что в числе прочих строители завершили восстановление разрушенного детского сада в Волновахе. Специалисты возвели новое здание, подключили все коммуникации, провели ремонт и завезли в садик необходимое оборудование и мебель. Всего здание рассчитано на 12 групп, в которых могут получать дошкольное образование 250 детей.

- Теперь наши дети ходят в совершенно новый садик. Для нас это огромный подарок. Спасибо строителям, которые работали, и всем местным жителям, которые также принимают участие в восстановлении нашего города, - говорит жительница Волновахи Ирина Михайлова.

Восстанавливают детсады и в Донецке, однако из-за военной обстановки детвора пока в новые группы не ходит.

- К сожалению, в Донецке ситуация такая, что дети не могут посещать сады, - говорит жительница столицы республики Ирина Чуракова. - Мы записали ребенка в детский сад еще весной, летом принесли документы, нас определили в группу, создали онлайн-чат, где воспитатель присылает упражнения для развития малышей. Но все же это не заменит очного посещения садика, когда дети учатся быть в коллективе. Надеемся, что вскоре обстановка изменится, наши дети смогут ходить в садики, школы, жить под мирным небом.

- Мы очень благодарны за помощь и за восстановление нашего дошкольного учреждения. У нас работала организация «Мосводосток». Все сделано качественно, - говорит Виктория Зырянова (на фото), и. о. заведующей донецкого детского сада № 131, в котором в марте в результате обстрела со стороны украинских боевиков вылетели все оконные блоки. Строители установили 11 новых оконных блоков и применили теплоизоляционные материалы.

Тем временем украинские боевики продолжают открывать по садикам огонь. В конце октября в прифронтовой Ясиноватой под обстрелом оказался местный детский сад № 12. В нем были повреждены кровля и плиты перекрытия.

- Украина делает все, чтобы разрушить наши дома, школы и детские сады. Больше восьми лет украинские военные стреляют по мирным объектам, и мы уверены, что делается это целенаправленно, - говорит жительница Ясиноватой Галина. - Мы обязательно все восстановим, в этом сомнений нет.