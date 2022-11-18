Герой спецоперации «Z» рядовой Денисенко из гранатомета подбил бронемашину с десантом врага

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Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Для русского солдата дорога домой через Измаил идет. Нет российскому солдату дороги отсель иначе!», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще был уверен, что: «Ни одна нация не выигрывает столько, сколько Англия от продолжения войны».

ПЛЕНИЛ И ДОПРОСИЛ ТРЕХ БОЕВИКОВ

Лейтенант Наби КОЙЧАКАЕВ

«В ходе наступательных боевых действий в составе своего подразделения командир расчета минометной батареи лейтенант Наби Койчакаев принимал участие в освобождении одного из населенных пунктов от украинских националистов. Вытесняя боевиков из поселка, лейтенант Койчакаев с двумя подчиненными обнаружили и задержали трех украинских боевиков, укрывающихся в жилом здании. Боевики вели наблюдение за перемещением российских войск для последующей их атаки. Задержанные националисты были переданы командованию и от них были получены ценные сведения о месте дислокации, численности и командире диверсионной разведывательной группы, готовящей провокацию в отношении российских подразделений. Спустя несколько дней подразделение лейтенанта Койчакаева получило задачу выдвинутся в назначенный район для организации минометной поддержки наступления российских войск на одном из стратегически важных участков местности. В ходе боя с украинскими националистами Наби получил тяжелое ранение ногу и, но еще более часа руководил своим расчетом, не покинул позиции и продолжал бой до подхода основных сил. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга лейтенант Наби Койчакаев награжден орденом Мужества».

Лейтенант Наби КОЙЧАКАЕВ

ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ СТОЙКО ДЕРЖАЛ ОБОРОНУ

Прапорщик Алексей АСЕЕВ

«Прапорщик Алексей Асеев в составе своего подразделения выполнял боевую задачу по удержанию позиций российских войск и недопущению прорыва украинских боевиков к важному стратегическому населенному пункту, освобожденному от боевиков. Прибыв на место, Алексей со своим подразделением более двадцати суток удерживали оборону на занимаемом направлении. Противник, стремясь восстановить контроль над населенным пунктом, предпринял попытку прорыва и атаковал позиции подразделения. Алексей Асеев, действуя смело и решительно, занял оборону, грамотно используя рельеф местности, огнем из пулемета уничтожил четырех националистов, не дав противнику прорваться и обойти российское подразделение с тыла. Грамотные и профессиональные действия Алексея Асеева позволили отразить нападение противника, не допустить прорыва украинских боевиков на вверенном рубеже обороны, а также сохранить жизни личного состава».

Прапорщик Алексей АСЕЕВ

ВЫСТРЕЛОМ ПОДБИЛ МАШИНУ С ДЕСАНТОМ ВРАГА

Рядовой Евгений ДЕНИСЕНКО

«Рядовой Евгений Денисенко, действуя в составе батальонной тактической группы российских десантников, выполнял задачи по обороне стратегически важного населенного пункта, освобожденного от украинских националистов. Ночью вооруженная группа боевиков, усиленная бронетранспортером, стремясь в очередной раз прорвать линию обороны, атаковала позиции российских десантников. Евгений первым обнаружил противника, о чем незамедлительно доложил командиру, и, получив приказ на уничтожение боевиков, открыл огонь по вражеской технике. В ходе боя рядовой Денисенко точным выстрелом из гранатомета поразил бронеавтомобиль противника вместе с десантом, нанеся значительный урон врагу. При ведении оборонительных действий группа военнослужащих, в состав которой входил Евгений, занимая стратегически выгодную позицию, отразила атаку противника, имеющего численное превосходство, что позволило защитить населенный пункт».

Рядовой Евгений ДЕНИСЕНКО

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Участникам спецоперации, прошедшим переподготовку вручены жилищные документы и госнаграды

В реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им.А.А.Вишневского в Москве, военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков вручил сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания и государственные награды.

Николай Панков передал слова благодарности от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, за мужество отвагу и храбрость проявленную при выполнении воинского долг.

Участникам спецоперации, прошедшим переподготовку вручены жилищные документы и госнаграды Фото: Министерство обороны РФ

Также, в мероприятии приняли участие врид начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Бобров начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников и врид руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Министерства обороны Российской Федерации Артем Святненко.

Более сорока военнослужащим были сегодня вручены документы на получение жилья. Специалистами органов жилищного обеспечения уже подобраны и подготовлены места проживания в выбранных регионах страны, для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки продолжить военную службу.

«Все военнослужащие обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Либо смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства», - отметил Артем Святненко.

Также, отличившимся военнослужащим было вручено 6 государственных наград, в числе которых 2 ордена «Мужества», 2 медали «За отвагу», 1 знак отличия отличия ордена святого Георгия - Георгиевский крест IV степени и 1 медаль «Суворова». Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

СПРАВКА «КП»

Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны. Переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы утвержденной Министром обороны Российской Федерации, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения.

Ранее министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции.