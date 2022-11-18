Звезде сериала "Воронины" в течение долгого времени удавалось скрывать грядущее счастливое событие Фото: соцсети

Поклонники сериала "Воронины" никак не могут прийти в себя после сенсационной новости. 18-летняя актриса Мария Илюхина, сыгравшая в ситкоме старшую дочь Кости и Веры Ворониных, находится на шестом месяце беременности. Интересное положение ей удавалось долго скрывать от поклонников, как и отца ребенка. Но все тайное рано или поздно становится явным.

Мария Илюхина 19 ноября отметит 19-й день рождения, а уже в начале марта впервые станет мамой. Звезде сериала "Воронины" в течение долгого времени удавалось скрывать грядущее счастливое событие.

18-летняя Маша из сериала "Воронины" беременна от футболиста Фото: Соцсети

"Конечно, мне пришлось повременить с парой ролей в кино, так как я уже была в положении, хоть и на небольшом сроке. Чтобы не подводить съемочные группы, пришлось отклонить запросы. Я не рассказала тогда о своей беременности... Беременность и предстоящее материнство - самый счастливый период в моей юной жизни", - поделилась Маша

Молодые люди счастливы Фото: Соцсети

Папа малыша не имеет никакого отношения ни к кино, ни к шоу-бизнесу. Избранником актрисы стал 19-летнией студент и футболист Алексей Шаров. На данный момент он проходит обучение по специальности госуправление. Будущий папа успевает не только посещать лекции, но еще и работать, передает "СтарХит".

Маша и Алексей знакомы со школы. Актриса признается, что жених окружил ее теплом и заботой.

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