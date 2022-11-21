Я спросила про одного, а мне предложили четверых

Недавно семья из села Михайловка Астраханской области взяла на воспитание четверых детей-сирот из ЛНР. До этого у Панасовых уже было четверо детей. Теперь их восемь!

- Я всегда мечтала о большой семье, - говорит с улыбкой многодетная мать Елена Панасова. - С детства хотела, чтобы были и свои дети, и дети, которым я смогу помочь. Хотела дарить тепло деткам, растущим без мамы и папы.

Узнав о том, что для сирот из Донбасса ищут семьи в российских регионах, Елена сразу же обратилась в опеку.

- Спросила про одного или двоих, но мне предложили взять четверых - три брата и сестра. Нехорошо их разлучать, - вспоминает многодетная мама. - Я сразу же согласилась. Хотя у меня воспитывается дочь моей сестры. Ей 16 лет. Моей родной дочери тоже 16 лет. Сыну 11 лет. А младшей дочке 1,5 года. А из ЛНР к нам приехал Коля - самый старший, ему 12 лет, Артур, которому через месяц будет 10 лет. Лене 8 лет. Леше - 7. Все ходят в школу.

Елена говорит, что ее дети приняли новых братьев и сестёр отлично. Особенно мальчишки.

- Они же погодки у меня, - улыбается она. -Коля, Артур и Богдан часто ходят вместе в магазин, на кружки и спортивные секции, смотрят вместе фильмы. А старшие девочки мне помогают по дому. Недавно мы всей нашей большой семьей ходили по магазинам, покупали одежду. На днях собираемся в пиццерию. Мы с детками много рисуем вместе, смотрим мультфильмы. Они ходят на логику, шахматы и шашки. В секцию по баскетболу ходят мальчишки. А с девочками мы учимся вязать. У нас дел много, есть чем заняться.

Елена признается, что теплые чувства к луганским детям у нее возникли сразу же, как только она увидела их. Говорит, словно эта четверка была с ее родной семьей всю жизнь.

- Но они еще подстраиваются. Много чего не знают. Приходится их обучать даже элементарным вещам. Например, гуляем, а они могут наступить на крышку люка. Это же опасно! Воспитываю. Состою в родительских комитетах в классах всех своих восьми детей. Слежу за тем, как они учатся.

Пообщалась «КП» и с ребятами. Леша, например, рассказал, что у него в Астрахани уже много друзей. Но играть со своими новыми братьями и сестрами он любит больше, чем с любым из них. А на вопрос «Кем ты хочешь стать?» мальчик ответил восторженно и не раздумывая: «Супергероем! Чтобы защищать детей!» Более земные планы у Лени. Он уже определился с профессией - мальчик мечтает стать археологом.

Старший Коля признался, что любит учиться, особенно ему нравятся география и литература. А любимое его произведение - сказка Василия Жуковского «Спящая царевна».

А Лена рассказала, что хочет стать президентом, чтобы помогать людям. Девочка с интересом проводит время на физкультуре и любит уроки по окружающему миру. Ее страсть - животные. Так что кот Буся и пес Джони, живущие у Панасовых, нашли в ней новую заботливую хозяйку.

Кстати, сейчас в астраханских школах проходит акция «Письмо солдату», в рамках которой ученики пишут слова поддержки российским бойцам, принимающим участие в специальной военной операции. Написала письмо солдату и Лена. В столь нежном возрасте она лучше многих взрослых знает, за что сражается сегодня Российская армия.

Словом, жизнь у юных луганских сирот наладилась. Хотя, как призналась их новая мама, ребята до сих пор просыпаются в страхе, что снова вернется война.

- Хочется, чтобы люди последовали нашему примеру - брали бы детишек, - говорит Елена Панасова. - Много детей и из Донбасса, и из России, у которых нет семьи, родителей. Им нужна наша помощь.