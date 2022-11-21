Летом торгово-промышленная палата ДНР и торговый дом «Фарнуш трейдинг» Исламской Республики Иран заключили соглашение о сотрудничестве.

Взаимовыгодное сотрудничество между Ираном и ДНР продолжится. Исламская Республика в этом году отправила к нам в общей сложности около 4 тысяч тонн фруктов и овощей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства промышленности и торговли республики. Также сообщается, что с середины года наладились поставки безалкогольных напитков из Ирана.

- Последние несколько лет Иран успешно поставляет товары в Донецкую Народную Республику. Среди них в основном группа продуктов растительного происхождения, - отметили в ведомстве.

Что касается дальнейшего сотрудничества, то Тегеран рассматривает экспорт строительных материалов в Донбасс. Донецк, в свою очередь, планирует поставлять в Иран продукцию предприятий угольного машиностроения, а также металлопрокат, чугун и удобрения.

Результативным оказалось и соглашение между Ираном и Донецкой Народной Республикой, которое было подписано в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме. Сторонами соглашения выступили торгово-промышленная палата республики и самое крупное объединение торговых компаний Ирана, занимающихся промышленностью и сельским хозяйством, - торговый дом «Фарнуш трейдинг».

- Соглашение позволит активизировать развитие торгово-экономических связей между нашей республикой и Исламской Республикой Иран. Для нас важно, что в рамках соглашения будет вестись работа по содействию восстановлению инфраструктуры ДНР и обеспечению продовольственных поставок, - отметил тогда глава ДНР Денис Пушилин. - У нас появился новый партнер. Несмотря ни на какие преграды, наши международные экономические связи расширяются.

- Товары из Ирана все чаще встречаются на полках магазинов. Это и напитки, которые заменили пропиаренные бренды, и шоколадные батончики, и многое другое. Цены приемлемые, а качество на хорошем уровне, - говорит дончанка Виктория Андреева. - Надеемся, что сотрудничество с Ираном будет развиваться и в восстановлении Донбасса. К тому же об этом уже идут разговоры.