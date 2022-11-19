Минобороны выращивает раненым воинам новые части рук и ног

Разработанный военными медиками способ является уникальным

Нет, это не голливудские фантастические фильмы про создание киборгов, а сюжет из операционной Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко Минобороны России в Москве. Его травматологи и хирурги разработали и внедрили новый способ 3D-моделирования имплантатов для полноценного восстановления конечностей пациентов, получивших тяжелые минно-взрывные и огнестрельные ранения в ходе специальной военной операции.

- Разработанный военными медиками способ является уникальным. Таких операций в мире при огнестрельных ранениях не делает никто кроме нас. Сейчас огнестрельные ранения конечностей являются настолько тяжелыми, что приводят к отсутствию у раненых целых сегментов конечностей, таких как костная и мышечная ткань, в месте попадания пуль или осколков. В результате операции фактически происходит воссоздание кости в так называемом «футляре» из титана, идеально повторяющем отсутствующий фрагмент, - рассказал журналистам заместитель начальника ГВКГ им.Н.Н.Бурденко по научно-исследовательской работе, заместитель главного травматолога Минобороны России Леонид Брижань.

По словам военных медиков госпиталя позволит создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный кастомизированный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего. Этот имплантат устанавливается в область дефекта, после чего заполняется элементами костных тканей специально выращенных с использованием стволовых клеток раненого с последующим дополнением мышечных тканей и фрагментов с тела самого пациента.

В Минобороны отметили, что раньше подобного рода ранения часто приводили к ампутации конечностей. После этого реабилитация пациентов занимала порой несколько лет, при этом некоторые из пациентов так и не смогли восстановить полноценное функционирование поврежденных конечностей. А применение инновационного способа восстановления конечностей в разы сокращает сроки восстановления и реабилитации пострадавших.

В военном ведомстве похвалили медиков и рассказали, что первый пациент (пострадавшему вырастили значительную часть большеберцовой кости ноги), которому в госпитале была сделана данная операция в кратчайшие сроки полностью восстановился и по собственному желанию уже вновь отправился в район проведения специальной операции. Военные врачи планируют поделится своим инновационным методом восстановления с широким кругом медицинских учреждений.