Регионы-шефы направляют новых специалистов

Новосибирская область в рамках шефской помощи передала Беловодскому району гуманитарную помощь.

В Красном луче начали ремонтировать жилые дома

Специалисты из регионов-шефов работают в республике больше полугода. За это время выполнен колоссальный объем работ, и темпы нарастают. Восстановительные работы идут в Красном Луче, который 16 июня был атакован украинскими боевиками с применением ракет «Точка-У». Тогда погибли 13 мирных жителей, 32 человека получили ранения, было повреждено более 100 домов, четыре тысячи человек остались без жилья.

Для восстановления инфраструктуры в Красный Луч прибыли специалисты из Московской области. В планах - работы на 76 объектах.

- Московская область начала восстанавливать поврежденные кровли восьми многоквартирных домов. Запланировано также остекление, установка подъездных дверей, замена вентиляционных каналов, ливневых стоков, - сообщают в администрации Красного Луча.

- Мы рады, что за наш город взялись специалисты из Московской области. Их силами многое делается в Луганске и других городах, делают все качественно, - говорит жительница Красного Луча Татьяна.

Новосибирск выделил более 800 миллионов рублей

Новосибирская область направила больше 800 миллионов рублей на восстановление гражданской инфраструктуры в республике. Об этом сообщил глава регионального минстроя Алексей Колмаков, уточнив, что деньги вернутся в регион из федеральной казны.

Уточняется, что средства выделены на восстановление домов в Беловодском районе, над которым шефствует область. Новосибирские специалисты уже выполнили внушительный объем работ - были отремонтированы почти все школы в районе (две остаются поврежденными), восстановлена часть жилых домов, детских садов и домов культуры.

- В нашей первой школе строители сделали косметический ремонт, залили новый пол, - перечисляет жительница Беловодского района Светлана.

Недавно Новосибирская область в рамках шефской помощи передала району школьные парты, учебники, оборудование для газовых котлов, а также костюмы для творческих коллективов.

Тем временем

Почти 80 спортивных объектов обретут новую жизнь

Тюменская область ведет ремонт здания Краснодонской детско-юношеской спортивной школы № 1.

Министерство культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики составило список спортивных объектов, которые нуждаются в незамедлительном ремонте. Таких насчиталось 76. 14 из них получили повреждения в этом году, три - полностью разрушены.

Сгорели ледовая арена в Северодонецке, спортивный комплекс в Кременной, специализированный зал бокса и тренажерный зал Стахановской комплексной детско-юношеской спортивной школы № 2, - уточнил первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи республики Александр Корниенко.

Работы по восстановлению уже начаты силами регионов-шефов.

Специалисты из Ставропольского края восстанавливают спорткомплекс в Антраците.

Тюменская область ремонтирует здания Краснодонской детско-юношеской спортивной школы № 1, в том числе бассейн. При помощи тюменских специалистов также установлена новая площадка для сдач нормативов ГТО.

Строители из Оренбургской области укладывают новое поле с искусственным покрытием на перевальском стадионе «Шахтер». Уже сейчас заменено основание стадиона, заливается бетон на армированное основание, после этого начнется укладка искусственного газона.

Волгоградская область ремонтирует Станично-Луганскую комплексную детско-юношескую спортивную школу.

Специалисты из Москвы устанавливают в Луганске многофункциональную площадку для массовых занятий спортом. Еще несколько таких площадок появятся в столице республики в ближайшее время.