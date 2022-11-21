Автобусы на маршрутах

16 июля украинские вооруженные формирования выпустили четыре американские ракеты HIMERS по транспортному депо Алчевска, лишив жителей города общественного транспорта. Весь автопарк, состоящий из автобусов и троллейбусов, из-за обстрела был полностью уничтожен.

- Они настоящие варвары, - говорит житель Алчевска Михаил Подгорный об украинских войсках. - Разве это какой-то военный объект? Это гражданский! И бьют они по таким местам специально, чтобы истребить людей и все, что необходимо для обычной жизни.

Однако местные жители не остались один на один с проблемой. На помощь пришла братская Вологодчина. Накануне празднования Дня города в Алчевск приехал заместитель губернатора, начальник департамента внутренней политики областного правительства Вологды Евгений Богомазов. Он передал ключи от шести новеньких автобусов марки «ПАЗ», а также проинспектировал ремонтируемый участок дороги на проспекте Металлургов.

- Разрушено почти все - цеха, автобусы, троллейбусы, все выведено из строя. Это критический момент для нашего предприятия. Но к нам на помощь пришла Вологодская область, передали нам шесть новых автобусов. Большое, огромное спасибо Вологодской области, - сказал исполняющий обязанности директора «Алчевскпастранса» Тигран Григорян.

Уже сегодня подаренные Вологодчиной автобусы курсируют по самым протяженным городским маршрутам длиною почти десять километров: «пр. Металлургов - ж/д вокзал», «ул. Волгоградская - Химзавод», «ул. Дунауйварошская - ж/д вокзал», «пр. Металлургов - химзавод». Стоимость проезда осталась прежней - 20 рублей, также сохранены все льготы для школьников и пенсионеров.

- Автобусы очень комфортные, новые, чистые, теплые и безопасные. Есть крепкие поручни, пандусы для людей с ограниченными возможностями, - говорит горожанин Сергей. - Ехать на работу теперь одно удовольствие. Низкий поклон Вологодской области за современный транспорт на улицах нашего города.

Жители Алчевска не скрывают своей радости. Они говорят, что благодаря Вологодской области они чувствуют руку помощи и поддержку в это непростое для них время.

- Огромное спасибо вологодцам. У нас в городе и восстановительные работы зданий ведутся, и дороги ремонтируются, и новые автобусы подарили. Такая теплая забота дорогого стоит, - благодарит жительница города Алина Нерестова. - Город с такой помощью мы быстро отстроим, восстановим, улучшим, а вот зло, которое сейчас несет Украина, мы не забудем никогда.

Ранее глава департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Андрей Накрошаев анонсировал передачу Алчевску двух новых троллейбусов, которые будут собраны на вологодском заводе «Транс-Альфа».

- Транспортная инфраструктура Алчевска находится в сложном положении, поэтому троллейбусы станут большой помощью, - сказал Накрошаев.