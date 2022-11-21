Не предавайте память о Победе!

Авторы даже не могли подумать, когда готовили постановку к 70-летию Великой Победы, что тема будет так актуальна в нынешнее время.

- Наш спектакль - не просто дань памяти героям прошлого. Постановщиками выступили народный артист ЛНР Юрий Дерский и заслуженный деятель искусств ЛНР Владимир Зайцев. Они сделали попытку консолидации с современниками, чьи сердца сегодня охвачены сомнениями и отчаянием в связи со вспышкой невиданной по жестокости братоубийственной войны на русских землях, - рассказали организаторы.

«Школьники повзрослели, когда пришла война»

Певица Светлана Сурганова на специальном показе рок-оратории «Черный январь. Прощеное воскресенье».

Сюжет рок-оратории основан на реальных событиях, рассказывающих о героях советской подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия». Авторы преподнесли историю в виде «Урока памяти», учителем которого стала народная артистка России Елена Яковлева. Школьники, которые еще вчера мечтали о карьере врача, летчика, актрисы, за несколько дней повзрослели - в их родной Краснодон пришла война.

Проживать на сцене героев Олега Кошевого, Любови Шевцовой, Ульяны Громовой, Сергея Тюленина и других молодогвардейцев довелось вокалистам и танцорам из ЛНР, артистам московского театра «Центр драматургии и режиссуры» и «Имперского русского балета».

- Фашисты рассматривают наш Донбасс как мощную сырьевую базу. Германии нужен просто уголь. Им было позволено жечь, грабить, насиловать, убивать. Мы должны это остановить, - сказал Олег Кошевой и объявил о создании «Молодой гвардии».

Спектакль сделан пронзительно, в некоторых моментах - даже жестоко, чтобы напомнить зрителям бесчеловечность врага во время Великой Отечественной войны. Одним из таких проявлений стала зверская расправа немцев над 32 шахтерами Краснодона, которых похоронили в 1942 году заживо в парке. Город перестал дышать от страха и боли.

- Жизнь на коленях страшнее, чем смерть… Мы не мишени. Если в душе твоей Родина есть, стать на защиту ее - это честь, - пела рок-музыкант Светлана Сурганова.

«Они не хотели прощаться»

Актриса Елена Яковлева на специальном показе рок-оратории.

Отдельное внимание заслужили музыканты проекта. Для рок-оратории «Черный январь. Прощеное воскресенье» привлекли заведующую кафедрой Музыкального искусства эстрады Дарью Рыкунову, музыкантов студий «Центр Д» и SounDrama, а также представителей театра «Геликон-опера». Дирижеру Артему Давыдову удачно удалось объединить всех в единый сводный оркестр.

Режиссировать рок-ораторию для московских зрителей доверили лауреату театральной премии «Золотая маска» Владимиру Панкову. Он настолько проникся этой историей, что не стал убирать из нее моменты, которые вызывают сильные эмоции и слезы у зрителей, остались и факты жестокой расправы над участниками «Молодой гвардии».

Оценить постановку в столице пришли режиссер Владимир Машков, телеведущая Юлия Барановская, а также московские семьи с детьми. Те, кому не хватило билетов, могли посмотреть историю о молодогвардейцах на своих мониторах в режиме онлайн. Самыми проникновенными были слова тех самых героев «Молодой гвардии», которые не хотели отдавать врагу Донбасс: «Мы не хотим прощаться с жизнями, будучи молодыми. Больно умирать, когда есть цели». И обращаясь к потомкам сейчас, они бы сказали: «Храните память о героях. Не предавайте память о Победе».

- Прошло много лет с той трагичной даты, но мы приходим к памятникам, мемориалам с цветами, венками, в которые вплетаем черные ленты - горе, красные ленты - память, белые - надежда. Мы помним. Мы веруем, - заключила народная артистка России Елена Яковлева.